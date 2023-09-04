Если вы не справились с заданием за указанное время - просто не прекращайте трудиться, и все удастся.

Если вы считаете, что у вас идеальное зрение, то эта головоломка поможет вам в этом удостовериться или же наоборот изменить свою точку зрения.

Только люди с идеальным зрением смогут менее чем за 8 секунд найти на рисунке, на котором изображена улица во время дождя, спрятанный зонт, пишет The Sun. Это непростая задача, поскольку на картинке много людей с яркими зонтиками, и это отвлекает.

Попробуйте быстро справиться с задачей.

Видео дня

Считается, что головоломки помогают людям улучшить свою внимательность.

Если вдруг за указанное время вы не справились с заданием - не прекращайте трудиться, дайте себе больше времени. Внимательно рассмотрите рисунок и со временем у вас все должно получиться. Если же у вас нет времени или желания работать над заданием - мы покажем вам, где же был спрятан предмет.

Решение головоломки

Интересная новость о головоломке - что ранее сообщалось

Была опубликована очень интересная головоломка - нужно было среди большого количества обезьян найти медведя, который "притаился".

Отмечалось, что спрятанного медведя среди остальных животных человек с исключительным зрением сможет найти за 4 секунды.

Вас также могут заинтересовать новости: