Жительница английского города Оксфорд 27-летняя Клэр Уайзмен не подозревала, что беременна, и в итоге родила мальчика на полу в кухне.
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Во время беременности девушка не поправилась и совершенно не чувствовала, как ребенок шевелится. При этом у нее были регулярные менструации, и она без перерывов принимала противозачаточные таблетки.
Как-то днем она почувствовала боль в животе, но не придала этому значения, выпив таблетку. Через некоторое время боль вернулась, тогда девушка позвонила матери и та, спросила, не может ли она быть беременна.
«Я сказала ей, что это абсолютно невозможно. Я принимала таблетки, и у меня продолжались регулярные кровотечения. Но когда я положила руку между ног, я почувствовала голову ребенка… Я была в шоке», - рассказала Клэр Уайзмен
В итоге девушка родила мальчика весом более трех килограммов. Она долго не могла поверить и первые часы даже боялась смотреть на малыша.
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