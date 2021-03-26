Девушка принимала противозачаточные таблетки, совсем не поправилась и не чувствовала, как ребенок шевелится внутри.

Жительница английского города Оксфорд 27-летняя Клэр Уайзмен не подозревала, что беременна, и в итоге родила мальчика на полу в кухне.

Читайте такжеВ Нидерландах врач репродуктивной клиники оказался отцом 49 детейОб этом пишет Daily Mail.

Во время беременности девушка не поправилась и совершенно не чувствовала, как ребенок шевелится. При этом у нее были регулярные менструации, и она без перерывов принимала противозачаточные таблетки.

Как-то днем она почувствовала боль в животе, но не придала этому значения, выпив таблетку. Через некоторое время боль вернулась, тогда девушка позвонила матери и та, спросила, не может ли она быть беременна.

«Я сказала ей, что это абсолютно невозможно. Я принимала таблетки, и у меня продолжались регулярные кровотечения. Но когда я положила руку между ног, я почувствовала голову ребенка… Я была в шоке», - рассказала Клэр Уайзмен

В итоге девушка родила мальчика весом более трех килограммов. Она долго не могла поверить и первые часы даже боялась смотреть на малыша.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц