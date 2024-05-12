Эксперт рассказала, кому и почему не рекомендуется есть один из самых популярных фруктов на планете.

Грейпфрут - яркий цитрусовый фрукт, который, возможно, наиболее известен своим терпким, горько-сладким вкусом. В последние годы исследования подтвердили пользу фруктов для здоровья, пишет USA Today.

Отмечается, что грейпфрут имеет несколько уникальных свойств, которые делают его особенно питательным фруктом, и включение его в свой рацион может помочь увеличить потребление витамина С, калия и клетчатки. Все эти питательные вещества играют важную роль в поддержании вашей иммунной и сердечно-сосудистой систем.

Так, грейпфрут взаимодействует с определенными лекарствами, поэтому важно проконсультироваться с врачом, прежде чем наслаждаться этим фруктом. Подробнее о потенциальных рисках и все, что нужно знать об употреблении этого насыщенного питательными веществами суперпродукта изданию рассказала зарегистрированный диетолог Эрин Палински-Вейд.

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Полезен ли грейпфрут?

Грейпфрут является отличным источником антиоксидантов, калия и клетчатки.

"Сочетание питательных веществ, содержащихся в грейпфруте, а также низкий гликемический индекс, делает его действительно полезным фруктом", - говорит эксперт.

По ее словам, витамин С и ликопин являются двумя природными антиоксидантами, которые содержатся в грейпфруте. При этом витамин С является важным питательным веществом, которое поддерживает процесс заживления организма. Ликопин обладает противовоспалительными свойствами, и есть все больше доказательств того, что имеет потенциал для борьбы с раком.

Сжигает ли грейпфрут жир?

Калий, содержащийся в грейпфруте, может помочь снизить артериальное давление, способствуя здоровью сердечно-сосудистой системы, говорит Палински-Вейд. Поскольку грейпфрут содержит много клетчатки, он также может помочь вам чувствовать себя более сытыми, что может помочь вам похудеть.

По сравнению со многими другими фруктами, грейпфрут имеет более низкий гликемический индекс, что означает, что он имеет меньшее влияние на уровень сахара в крови. Для тех, кто страдает от инсулинорезистентности или диабета второго типа, это особенно важно, объясняет диетолог.

Полезен ли грейпфрут для кожи?

Грейпфрут богат водой, что делает его невероятно увлажняющим.

"Когда мы едим увлажняющую пищу, а также пьем достаточное количество воды, это делает нашу кожу более сияющей", - говорит Палински-Вейд.

Как упоминалось ранее, грейпфрут наполнен антиоксидантами. Исследования показали, что кожа с витамином С особенно эффективна для усиления производства и образования коллагена, а также для уменьшения появления морщин.

Что происходит с вашим телом, когда вы едите грейпфрут каждый день?

Главное беспокойство, связанное с грейпфрутом, заключается в том, что он может взаимодействовать с определенными лекарствами, некоторые из которых обычно назначают для лечения высокого кровяного давления, депрессии и высокого уровня холестерина.

Польза фруктов - последние новости

Диетологи рассказали, какой сок является самым полезным для здоровья человека. Большинство "соковых продуктов" на самом деле являются подслащенными напитками, поэтому необходимо выбирать только натуральные соки.

Сок является продуктом, который можно пить в любое время суток - после тренировки, во время перекуса или добавлять в тропический смузи. Впрочем, несмотря на то, что фрукты и овощи в питьевом виде кажутся полезными, есть много нюансов, которые следует учитывать.

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