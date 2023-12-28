Этот продукт богат клетчаткой, антиоксидантами, минералами и витаминами.

То, что мы едим, может способствовать долголетию, даже лучше, чем если бы это могли обещать лекарства. В конце концов, еда более доступна, чем дорогостоящие медикаменты, а также намного вкуснее.

Как пишет журнал Parade, есть один продукт, который дипломированные диетологи рекомендуют есть каждый день, если вы хотите дожить до 100 лет.

Суперпродукт №1 долгожителей

Доктор медицинских наук, эксперт по долголетию Дженнифер Шейнман отметила, что, конечно же, важна общая диета. При этом способной увеличить продолжительность жизни многие специалисты называют средиземноморскую диету. Речь идет о диете, в которой приоритет отдается цельнозерновым продуктам, овощам, фруктам и орехам, а потребление красного мяса сводится к минимуму.

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Если же вы не привыкли питаться таким образом, изменить свой рацион может быть сложно. Доктор медицинских наук, дипломированный диетолог и эксперт по долголетию Элла Давар рекомендует один продукт, с которого стоит начинать свой переход к более здоровому питанию. И это листовая зелень (например, листовая капуста, шпинат, ромэн и мангольд).

По словам специалиста, зелень богата клетчаткой, антиоксидантами, минералами и витаминами. Как добавила Девар, листовая зелень очень универсальна и ее легко включать в различные блюда:

"Вы можете добавлять ее в салаты, смузи или жаркое. Ее также можно использовать в качестве оберток для бутербродов, заправок для салатов, соусов или добавлять в супы для повышения питательности".

Доктор уверена, что как только вы начнете включать листовую зелень в свой рацион, вы практически сразу увидите изменения: "В краткосрочной перспективе регулярное употребление листовой зелени может привести к повышению уровня энергии, снижению веса, улучшению пищеварения и улучшению усвоения питательных веществ. Антиоксиданты в этой зелени могут также способствовать улучшению состояния кожи и уменьшению воспалений, обеспечивая общее ощущение благополучия".

В долгосрочной перспективе, заявила Давар, ежедневное употребление листовой зелени может способствовать улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы, снижению риска хронических заболеваний и улучшению когнитивных функций: "Обилие витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки поддерживает здоровье костей и иммунную функцию, способствуя увеличению продолжительности жизни".

Напомним, ранее диетологи назвали один запретный тип продуктов, который не едят долгожители.

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