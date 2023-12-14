Ультраобработанные продукты не должны быть основой рациона человека, подчеркнула доктора медицинских наук.

Если хотите узнать, как дожить до 100 лет, прислушайтесь к советам сертифицированных диетологов. Целый ряд экспертов твердят, что для достижения глубокой старости нужно отказаться от одного типа продуктов или свести его потребление к минимуму.

Нужно есть минимальное количество ультрапереработанной еды, пишет Рarade, ссылаясь на сведения доктора медицинских наук, диетолога, эксперта по долголетию Дженнифер Шейнман. "В рационе необходимо ограничить ультраобработанные "нездоровые" продукты, особенно продукты с высокоочищенным зерном и наполненные добавленными подсластителями. Эти продукты имеют очень низкую пищевую ценность, и очень вкусные, поэтому их трудно есть в умеренных количествах", - отметила эксперт.

Диетолог подчеркнула, что речь идет, в частности, о таких продуктах:

Видео дня

сладости, в том числе конфеты;

газированные напитки;

чипсы.

Медик добавила, что такие продукты не могут быть основой рациона человека, который хочет прожить долгую жизнь.

Американский врач-диетолог Керри Хокинс согласилась с тем, что для долголетия необходимо отказаться от ультраобработанных продуктов. По словам медика, в таких продуктах обычно много насыщенных жиров, соли, добавок, в частности, консервантов, подсластителей, красителей и искусственных ароматизаторов.

"Существуют данные наблюдений, что употребление четырех порций в день ультраобработанных продуктов связано с увеличением риска всех причин смертности на 62% по сравнению с более низким потреблением - менее чем две порции в день", - подчеркнула она.

Вот как жить дольше - что сообщалось ранее

Автор бестселлеров New York Times по долголетию, американский научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер говорил, что на продолжительность жизни человека может влиять то, чем он завтракает.

По мнению эксперта, идеальный завтрак, который поможет продлить жизнь, - тарелка горячего овощного супа минестроне (итальянское легкое блюдо, которое варится из сезонных овощей, иногда в него добавляют рис или макароны).

Вас также могут заинтересовать новости: