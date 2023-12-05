Что готовить на Новый год 2024, чтобы огнедышащий остался доволен.

Традиция почитать символ года пришла к нам из китайской культуры. Символ 2024 года - Зеленый Деревянный Дракон. Именно он диктует правила, по которым этот год лучше встречать. Рассказываем, что поставить на Новый год на стол - какие блюда придутся по вкусу огнедышащему змею.

Новогодний стол 2024 - что подавать

Зеленый Деревянный Дракон, под символом которого пройдет наступающий год - очень особенный. Это единственное мифическое существо из всех 12 животных китайского гороскопа и одно - из самых почитаемых. На Востоке Дракон ассоциируется с аристократией и считается покровителем императоров. И еще у него сложный и властный характер, поэтому со змеем лучше не вступать ни в какие дебаты касательно новогоднего меню, а просто приготовить то, что он больше всего любит.

Вот что нужно включить по возможности в праздничное меню:

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рыба, морепродукты - любимые лакомства огнедышащего змея;

красное мясо (свинина, говядина);

птица - индейка, утка, гусь;

блюда с добавлением острых специй - например, чеснока, острого красного перца, имбиря, а также гвоздики и аниса;

блюда с рисом.

В этот список можно добавить твердый сыр, свежую зелень, уместны будут и необыкновенные блюда на Новый год, например, интересные салаты - новогодний салат "Дракон" однозначно польстит тщеславному хозяину года. Кроме этого, на столе обязательно должны быть свежие фрукты, особенно апельсины - они олицетворяют изобилие, и мандарины.

Чего не должно быть на новогоднем столе 2024

Во-первых, на праздничный стол в год Дракона не стоит подавать блюда из зайца или кролика - это может оскорбить мифического покровителя года, так как по одной из легенд Дракон спас это животное от беды.

Воротит нос огнедышачий и от курицы - для него это слишком простая еда, а также от полуфабрикатов и консерв - Дракон предпочитает натуральную пищу.

Главное правило новогоднего стола: так как Дракон в культуре Востока традиционно ассоциируется с щедростью, то нужно постараться сделать так, чтобы и стол тоже был как можно богаче и красивее. Используйте в сервировке свечи, а также зеленый цвет и красное с золотым - символ года оценит.

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