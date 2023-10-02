Клиент сообщил ему, что автомобиль издает лязгающий звук, и подумал, что возникла проблема с нагнетателем.

Автомеханик обнаружил, что существует простое решение, которое сэкономит вам много денег, если ваша машина начнет издавать лязгающий звук. Звезда YouTube, известный как "Car Ninja", объяснил все своим подписчикам.

Продолжая свою работу над Mini Cooper R53 2002 года выпуска, он рассказал, что клиент сообщил ему, что автомобиль издает лязгающий звук, и подумал, что возникла проблема с нагнетателем, пишет The Sun.

Джонни говорит: "Должен был быть шум нагнетателя, но оказалось, что это из-за натяжения ремня. Хорошо, хорошо иметь этот инструмент, это инструмент для натяжения ремня… он очень помогает".

Видео дня

Затем Car Ninja приступил к работе с двигателем, чтобы снять ремень.

"Так вот оно, вот что шумело. Я не знаю, кто сказал ему, что ему нужен нагнетатель, но вот он", - скащал механик.

Затем он показал деталь, и сказал, что ее можно перемещать вверх и вниз. Затем он очищает ее и заменяет.

"Небольшой совет: если вам, ребята, нужно снять гармонический балансир, вам понадобится специальный инструмент. Не пытайтесь использовать монтировки, оно того не стоит. Просто приобретите инструмент и сделайте свою жизнь проще", - пояснил механик.

После ремонта он показал результаты своей работы и осмотра и сказал: "Ремень на месте, натяжитель на месте… Выглядит идеально".

Затем он добавил: "Я только что заметил, что датчик ABS сломан. Позже попробую починить эти два провода. Теперь я просто распылю немного очистителя тормозов и поставлю корпус обратно".

Ближе к концу видео Car Ninja говорит: "Итак, на прошлой неделе машина приехала со стуком, и клиент подумал, что это плохой нагнетатель. Но нет, дело оказалось в плохом натяжителе".

Он завел машину: стук пропал.

"Итак, давайте посмотрим, исчезнет ли шум. Довольно тихо. Очень доволен этим", - добавил механик.

Советы автомехаников - детали

Автомеханик обладая 55-летним опытом, Скотти Килмер назвал распространенную ошибку с шинами, которую совершают многие водители, и которая является "пустой тратой денег".

Чтобы не тратить сотни долларов на счета за ремонт, механик с 40-летним стажем посоветовал водителям проверять определенный компонент.

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