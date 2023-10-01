Он отмечает, что закачка азота в автомобильные шины не имеет никакого смысла и является пустой тратой денег, если только вы не гонщик.

Автомеханик обладая 55-летним опытом, Скотти Килмер назвал распространенную ошибку с шинами, которую совершают многие водители, и которая является "пустой тратой денег".

Как пишет www.express.co.uk, в своем видео на ютубе автомеханик утверждает, что многие автомобилисты добавляют азот в свои автомобильные шины, но это не имеет никакого смысла.

Он рассказал, что в обычных шинах давление возрастает и падает в зависимости от температуры. Однако шины с азотом имеют меньше колебаний давления, что делает их идеальными для сложных условий. Этот метод используется гоночными командами и авиакомпаниями, но Килмер отметил, что обычным участникам дорожного движения не о чем беспокоиться.

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"По сути, это пустая трата денег, если вы добавляете азот в свои шины, если вы не гонщик", - отметил он.

Механик рассказал, что азот добавляют в колеса самолетов, поскольку на значительной высоте происходят сильные перепады температуры, и нужно предотвратить расширение и сжатие колес.

Кроме того, гоночные автомобили, которые движутся со скоростью 200 миль в час, сильно нагреваются, давление в колесах сильно меняется, поэтому они также используют азот, чтобы предотвратить это.

Но для обычного вождения это совершенно пустая трата ваших денег, подчеркивает механик.

В свою очередь эксперты компании-производителя шин Continental Tyres подчеркнули, что закачка азота в шины не нанесет вреда, но признали, что это также принесет мало пользы.

Они отметили, что шины с азотом теряют давление немного медленнее, чем шины, заполненные обычным воздухом.

"Но по большей части азот абсолютно не влияет на потерю давления, вызванную проколами шин, утечками бортов шин, утечками клапанов или другими механическими утечками. Нет никаких заметных преимуществ по сравнению с шинами, заполненными воздухом, и это включает в себя такие факторы производительности, как сопротивление качению, экономия топлива и старение шин", - отметили они.

Другие советы механика

Ранее механик с 55-летним опытом рассказал, как оставаться в безопасности в машине во время грозы.

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