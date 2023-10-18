Составлен список из 10 имен.

Консультант по именам для детей из Миннесоты Стеф Коффилд (@nameswithsteph) определила самые редкие имена для мальчиков в 2022 году. Каждым из них за год назвали менее 10 младенцев.

Ее роликом в TikTok с указанным списком имен посмотрели более полумиллиона раз.

Самые редкие имена для мальчиков в 2022 году - список

Брекетт

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Имя Брекетт является формой английского имени Беккет, что означает "пчелиный домик". В прошлом году данным именем назвали семь малышей.

Клайн

Имя Клайн немецкого происхождения и означает "маленький". За весь 2022 год имя Клайн дали только шести мальчикам.

Дельфино

Имя Дельфино является формой греческого имени Дельфин. Это имя было дано только восьми мальчикам.

Фрей

Имя Фрей имеет скандинавское происхождение и означает "господин, возвышенный". Это имя было присвоено только девяти мальчикам.

Гатри

Имя Гатри имеет гэльское происхождение и происходит от слова gaothair, что означает "ветренное место". В 2022 году этим именем назвали девять малышей.

Людо

Имя Людо имеет немецкое и фламандское происхождение и представляет собой сокращенную версию имени Людвиг, что означает "знаменитый боец". Это "причудливое, крутое" имя было дано только семи мальчикам.

Новиан

Имя Новиан настолько уникально, что не имеет точного происхождения или значения. Его дали только пяти мальчикам.

Пацен

Имя Пацен - это еще одна форма имени Пейсон, которое имеет английское происхождение и означает "сын мира". В прошлом году его получили шесть детей.

Ренник

Имя Ренник имеет английское происхождение и означает "жилище" или "ферма". В прошлом году девять мальчиков получили это имя.

Ульрик

Имя Ульрик имеет древнегерманское происхождение, означает "богатое и могущественное наследие". В 2022 году популярное скандинавское имя было дано только пяти мальчикам.

Ранее УНИАН писал, что эксперты спрогнозировали, какие имена для детей будут выбирать родители в 2024 году. Предполагается, что в моду вернутся некоторые забытые имена

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