Стакан холодного лимонада является отличным способом освежить себя в жаркую погоду, а если он еще и домашнего приготовления, то это вообще идеально. В Express рассказали, как приготовить лимонад в домашних условиях, чтобы он получился очень вкусным.
Ингредиенты:
- 8-10 больших лимонов;
- 1 стакан сахара;
- 6 стаканов воды;
- лед;
- ломтики лимона для подачи (по желанию).
Способ приготовления
Разрежьте пополам 8-10 крупных лимонов, а затем выжмите из них сок. Это можно сделать вручную или с помощью соковыжималки.
После чего процедите сок через мелкоячеистое ситечко в большой мерный стакан или миску, чтобы удалить мякоть перед приготовлением лимонада. В общем вам понадобится 1 стакан процеженного лимонного сока.
К лимонному соку добавьте один стакан сахара и взбейте, пока сахар полностью не растворится. Перелейте лимонадную основу в сервировочный графин, добавьте шесть стаканов воды и перемешайте. Охлаждайте лимонад минимум в течение часа перед подачей.
Подавайте лимонад со льдом и кусочками лимона по желанию.
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