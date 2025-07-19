Вы сразу почувствуете вкус лета с этим лимонадом.

Стакан холодного лимонада является отличным способом освежить себя в жаркую погоду, а если он еще и домашнего приготовления, то это вообще идеально. В Express рассказали, как приготовить лимонад в домашних условиях, чтобы он получился очень вкусным.

Ингредиенты:

8-10 больших лимонов;

1 стакан сахара;

6 стаканов воды;

лед;

ломтики лимона для подачи (по желанию).

Способ приготовления

Разрежьте пополам 8-10 крупных лимонов, а затем выжмите из них сок. Это можно сделать вручную или с помощью соковыжималки.

После чего процедите сок через мелкоячеистое ситечко в большой мерный стакан или миску, чтобы удалить мякоть перед приготовлением лимонада. В общем вам понадобится 1 стакан процеженного лимонного сока.

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К лимонному соку добавьте один стакан сахара и взбейте, пока сахар полностью не растворится. Перелейте лимонадную основу в сервировочный графин, добавьте шесть стаканов воды и перемешайте. Охлаждайте лимонад минимум в течение часа перед подачей.

Подавайте лимонад со льдом и кусочками лимона по желанию.

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