Диетолог порекомендовала оптимальный утренний распорядок для контроля веса.

Как утверждают диетологи, неправильный утренний распорядок может приводить к набору лишних килограммов. Как пишет EatThis, некоторые распространенные привычки могут повлиять на ваш метаболизм, аппетит и даже ясность ума, что значительно повышает вероятность переедания и усталости в течение дня.

1. Пропуск завтрака замедляет ваш метаболизм

"Без утреннего приема пищи организм может испытывать более низкий уровень энергии и более медленную скорость метаболизма, поскольку прием пищи стимулирует термогенез (сжигание калорий)", — объясняет Триста Бест, сертифицированный диетолог Balance One Supplements.

Исследования показывают, что когда вы пропускаете завтрак, ваш организм переходит в состояние голодания, что может снизить уровень сахара в крови и вызвать повышение уровня гормонов голода, таких как грелин. Это часто приводит к перееданию позже в течение дня, поскольку ваш организм пытается восполнить недостающие калории.

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2. Сладкие продукты для завтрака вызывают скачки уровня сахара в крови

"Когда вы потребляете продукты с высоким содержанием сахара, ваш организм испытывает всплеск уровня сахара в крови, за которым следует быстрый спад, что вызывает голод и низкую энергию", - объясняет Бест. Это может приводить к плохому сну и набору веса.

Вместо этого ешьте цельные продукты с высоким содержанием белка, полезных жиров и клетчатки. Бест рекомендует есть яйца с овощами, греческий йогурт с орехами или смузи с белком и клетчаткой.

3. Употребление кофе натощак может вызвать тягу к еде

"Употребление кофе натощак может повысить уровень кортизола, что может привести к усилению тяги к еде, дисбалансу сахара в крови и потенциальному накоплению жира с течением времени", — говорит Бест. "Хотя кофеин может временно подавлять аппетит, он также может мешать естественным сигналам голода вашего организма и приводить к перееданию позже в течение дня".

4. Обезвоживание может повысить аппетит и замедлить метаболизм

Согласно обзору 2023 года, стакан воды утром - эффективный запустить метаболизм на высокой скорости.

"Обезвоживание часто путают с голодом", — отмечает Бест. "Когда вы обезвожены, ваш организм может ошибочно принимать сигналы за голод, заставляя вас есть больше, чем необходимо".

5. Стрессовое утро приводит к жиру на животе

"Высокий уровень стресса по утрам, особенно из-за спешки или плохого сна, может повысить уровень кортизола, что связано с увеличением жира на животе и тягой к нездоровой пище", — объясняет Бест.

6. Бездумное питание и перекусы могут добавлять лишние калории

Бездумное питание может привести к перееданию и избыточному потреблению калорий. Чтобы избежать этого, постарайтесь быть более осознанными в отношении приемов пищи и перекусов по утрам. Садитесь есть, сосредоточьтесь на еде и наслаждайтесь процессом.

Оптимальная утренняя рутина для контроля веса

Идеальная утренняя рутина для контроля набора веса должна включать четыре столпа отличного здоровья: гидратацию, сбалансированное питание, движение и управление стрессом. "Начните со стакана воды после пробуждения, чтобы поддержать обмен веществ и предотвратить голод, связанный с обезвоживанием", — говорит Бест. "Затем съешьте богатый белком завтрак, например, яйца с овощами, греческий йогурт с орехами или смузи с белком и клетчаткой. Если вы пьете кофе, обязательно пейте его после еды, чтобы избежать скачков кортизола, которые могут привести к тяге к еде".

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