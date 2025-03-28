Такие вечерние приемы пищи способствуют достижению целей по снижению веса и сохраняют чувство сытости.

Правильный подбор продуктов для ужина поможет вам достигнуть своей цели по снижению веса. Как пишет портал EatingWell, для этого желательно есть сбалансированную еду, включающую хотя бы одну-две порции овощей, достаточное количество белка, цельнозерновые продукты и немного полезных для сердца жиров.

При этом некоторые продукты на ужин дают дополнительный импульс к потере веса, отмечается в статье.

Перец

Обзор 2020 года в Nutrients показал, что флавоноиды, которые содержатся в перце помочь контролировать вес. Перец также содержит воду и клетчатку, которые усиливают чувство удовлетворения от еды и могут помочь вам чувствовать себя сытыми дольше.

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Фасоль

Фасоль содержит мало жира и богата клетчаткой, что способствует удовлетворению от еды. Исследование журнала "Питание и метаболизм" 2020 года показало, что большее потребление фасоли связано с меньшим количеством жира в организме, и пришло к выводу, что фасоль может играть значимую роль в контроле веса. Возможно,это потому, что блюда на основе фасоли помогают вам чувствовать себя более сытыми при меньшем количестве калорий.

Оливковое масло

В исследовании 2020 года потребление оливкового масла первого отжима было связано со снижением массы тела, жира на животе и некоторых маркеров воспаления в организме. Но не заливайте им свой ужин. Одна столовая ложка содержит около 125 калорий, и этого может быть слишком много!

Паста

Обзор питательных веществ 2023 года показал, что употребление пасты не связано с избыточным весом или ожирением и не способствует набору веса, если употреблять ее в составе сбалансированной диеты. Сочетайте пасту с белком и овощами, чтобы получить сытное блюдо.

Лосось

Лосось содержит больше полезных для сердца жиров (в основном жиров омега-3), чем треска или пикша, и по этой причине он обеспечивает большее удовлетворение от еды, что может удержать вас от перекусов после ужина. Полезные жиры и белок в лососе делают его сытной пищей, которая может помочь вам достичь ваших целей по снижению веса. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять два рыбных блюда в неделю для пользы для здоровья сердца.

Ранее ученые назвали продукт, который поможет справиться с висцеральным жиром на животе. Это один из видов орехов.

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