Это достаточно рнеожиданные продукты / Коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Правильный подбор продуктов для ужина поможет вам достигнуть своей цели по снижению веса. Как пишет портал EatingWell, для этого желательно есть сбалансированную еду, включающую хотя бы одну-две порции овощей, достаточное количество белка, цельнозерновые продукты и немного полезных для сердца жиров.

При этом некоторые продукты на ужин дают дополнительный импульс к потере веса, отмечается в статье.

Перец

Обзор 2020 года в Nutrients показал, что флавоноиды, которые содержатся в перце помочь контролировать вес. Перец также содержит воду и клетчатку, которые усиливают чувство удовлетворения от еды и могут помочь вам чувствовать себя сытыми дольше.

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Фасоль

Фасоль содержит мало жира и богата клетчаткой, что способствует удовлетворению от еды. Исследование журнала "Питание и метаболизм" 2020 года показало, что большее потребление фасоли связано с меньшим количеством жира в организме, и пришло к выводу, что фасоль может играть значимую роль в контроле веса. Возможно,это потому, что блюда на основе фасоли помогают вам чувствовать себя более сытыми при меньшем количестве калорий.

Оливковое масло

В исследовании 2020 года потребление оливкового масла первого отжима было связано со снижением массы тела, жира на животе и некоторых маркеров воспаления в организме. Но не заливайте им свой ужин. Одна столовая ложка содержит около 125 калорий, и этого может быть слишком много!

Паста

Обзор питательных веществ 2023 года показал, что употребление пасты не связано с избыточным весом или ожирением и не способствует набору веса, если употреблять ее в составе сбалансированной диеты. Сочетайте пасту с белком и овощами, чтобы получить сытное блюдо.

Лосось

Лосось содержит больше полезных для сердца жиров (в основном жиров омега-3), чем треска или пикша, и по этой причине он обеспечивает большее удовлетворение от еды, что может удержать вас от перекусов после ужина. Полезные жиры и белок в лососе делают его сытной пищей, которая может помочь вам достичь ваших целей по снижению веса. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять два рыбных блюда в неделю для пользы для здоровья сердца.

Ранее ученые назвали продукт, который поможет справиться с висцеральным жиром на животе. Это один из видов орехов. 

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