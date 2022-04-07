В немецком природном парке приняли такое решение из-за войны в Украине

Дикий кабан по имени Путин живет в немецком природном парке в Верхней Франконии. Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину животному ищут новое имя.

Об этом пишет немецкое издание Die Zeit

Управляющий Эккард Миккиш кабана Путиным, потому что родители животного - из России, да и сам президент РФ известен своей любовью к дикой природе. Теперь же Миккиш уверен, что кабана нужно срочно переименовать

Животному на данный момент четыре года, а весит кабан 200 килограмм и продолжает расти. Животное хоть и крупнее своих сородичей, но не агрессивен.

"Когда он подходит к кормушке, все разбегаются в стороны. Но он не диктатор", - рассказал управляющий парком.

Новое имя кабану выбирают на онлайн-голосовании. Сейчас есть пять имен - Игорь, Фредерик, Мир, Эберхофер и Густль. Правда, среди фаворитов "Зеленский" и "Кличко", но Миккиш хочет нейтральное имя для животного. Голосование продлится до воскресенья.

Кроме того, в парке решили сделать для украинцев бесплатный вход.

Как ранее сообщал УНИАН, в США в зоопарке Миннесоты умер амурский тигр по кличке Путин. 12-летнее животное умерло от сердечного приступа во время плановой медицинской процедуры.

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