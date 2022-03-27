Как в Одессе, так и в Виннице зоопарки уже открыты для посетителей.

Несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских оккупантов, в зоопарках Украины продолжают рождаться новые животные.

В частности, как сообщает "Думская", очередному пополнению радуются в Одесском зоопарке, который вновь открылся для посетителей с 25 марта. На этот раз родился теленок украинской серого коровы, которого назвали Джавелином – в честь знаменитого противотанкового ракетного комплекса, с помощью которого украинские защитники жгут российскую бронетехнику.

"Сегодня все посетители одесского зоопарка стали свидетелями замечательного события – рождения теленка! Коровке аплодировали. И каждая попытка становления на ножки малыша тоже сопровождалась бурными эмоциями детей и взрослых", – рассказывает одесский фотограф Лолита Клочкова.

Также в Одесском зоопарке активно рожают домашние животные, которых учреждение приютило после того, как их владельцы уехали из страны. Всего более 500 таких животных принесли в зоопарк, и большинство из них уже забрали к себе неравнодушные одесситы. Но те животные, которые ждут своих владельцев, привыкли к новому окружению и даже начали рожать. Так, пополнением порадовала семья морских свинок, семья сиамских крыс и хомяков. Все малыши хорошо питаются и хорошо себя чувствуют, рассказывают в учреждении.

Кроме того, как сообщает издание "20 минут", в Винницком зоопарке сейчас наблюдается настоящий беби-бум – пополнение появилось у овец, диких кабанов и приматов, а пернатые делают кладки яиц. В зоопарке ожидают еще пополнение, впрочем, у кого пока не рассказывают.

"Вся коллекция животных сохранена. Многие из них имеют пополнение за этот период. Сейчас такое время, что они все рожают", – рассказал директор зоопарка Евгений Ткачик.

При этом животным, где есть пополнение, изменили рацион.

"За три недели до рождения уменьшаем сочные корма, чтобы беременным животным легче было в период перед рождением. Чтобы организм имел меньшую нагрузку. После того, как животное рожает, обязательно увеличиваем корма, где есть белок, чтобы увеличить количество молока", – объясняет Ткачик.

Учреждение временно не работало из-за полномасштабного вторжения России, однако с 19 марта возобновило работу, поэтому посетители уже могут увидеть детенышей.

По словам директора зоопарка, среди посетителей много переселенцев, ведь здесь они могут отдохнуть и получить позитивные эмоции.

"Многие люди посещают наше заведение. Думаю, это одно из профилактических и лечебных мероприятий. Потому что зоопарк предоставляет психологическую разгрузку для человека", – объясняет он.

По его словам, проблем с едой для животных в зоопарке пока нет, но благотворительную помощь принимают. Чтобы помочь, посетители могут приобрести больше билетов. Из этих денег будут покупать необходимые продукты.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что волонтерам удалось эвакуировать из харьковского экопарка "Фельдман", который едва ли не больше всего пострадал от окумантов, восьмерых кенгуру разных видов – взрослых и детенышей.