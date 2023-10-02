Беритесь за поиски рыбы после того, как засечете время.

Хотите проверить остроту своего зрения и смекалку - тогда попробуйте на рисунке-оптической иллюзии в течение пяти секунд найти рыбу, которая спрятана среди медведей.

На рисунке изображены семь очаровательных белых медведей (шесть взрослых животных и один детеныш), одетых в свитера, и среди них где-то есть рыба, скрывающаяся от хищников, говорится на jagranjosh.com.

Самое первое, что надо сделать - засечь время. Когда это сделаете - внимательно рассматривайте рисунок и старайтесь не отвлекаться на очаровательных медведей. В частности, ваше внимание может захватить милая шляпа, которую "носит" одно из животных.

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Старайтесь мыслить небанально, и тогда вы точно сможете справиться с задачей. Если вы все же не нашли спрятанную рыбу, тогда сейчас мы вам покажем, где именно она находится.

Интересная новость о головоломке - вот что писали ранее

Была опубликована сложная оптическая иллюзия, на которой нужно найти оленя всего за 6 секунд. Животное "пряталось" на рисунке, на котором были изображены деревья, забор, а также контейнер.

Отмечалось, что найти животное сможет только тот человек, который имеет самое острое в мире зрение. Когда будете браться за решение - включите секундомер.

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