Если хотите вкусно перекусить, этот рецепт - для вас.

Жареные яйца - отличный вариант для завтрака или просто перекуса, даже если вы не искусный кулинар, ведь они готовятся быстро и легко. Все, что нужно, - это разбить яйцо на сковородку и подогреть. Единственный риск - передержать. Если же вы все сделаете правильно, то уже через 5 минут получите идеальное жареное яйцо. А если хотите улучшить вкус без лишних усилий, стоит добавить один ингредиент, пишет Express.

Обычно для жарки яиц используют масло - подсолнечное, оливковое или другое. Оно предотвращает прилипание и считается более "здоровым" вариантом, чем животный жир. Однако большинство видов масла имеют нейтральные вкус и запах, и поэтому не придают яйцам дополнительной глубины вкуса. Поэтому эксперты советуют вместо масла использовать сливочное масло: оно придаст блюду более богатый вкус и создаст приятную хрустящую корочку на белке.

"Лучшее в яйцах, жареных на сливочном масле, - это вкус... Ваши яйца естественно приобретут этот насыщенный сливочный вкус и станут хрустящими на сковороде. Жарка яиц на сливочном масле не имеет большой пользы для здоровья, но вы добавляете масло на сковороду не ради пользы, а ради дополнительного вкуса", - говорит эксперт из компании The Happy Egg Co.

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Кулинары рекомендуют поливать яйца растопленным маслом на сковороде, пока они жарятся, поскольку это помогает равномерно распределить тепло и создает вкусную хрустящую корочку на белках.

"Растопите на сковороде щедрую порцию сливочного масла - примерно столовую ложку на одно яйцо. Дождитесь, когда оно не начнет пениться, а затем разбейте яйца. Белки быстро начнут сворачиваться, и когда этот процесс завершится, наклоните сковороду так, чтобы масло масло можно было зачерпнуть ложкой. Непрерывно поливайте яйца маслом, пока белки не будут готовы", - пояснил эксперт.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить яичницу по-гонконгски. Этот рецепт Келвина Энга и Фиби Мельник из новой кулинарной книги от команды Bonnie's имитирует приготовление блюда, которое можно найти в меню Cha Chaan Teng. Эти рестораны являются отличной частью кулинарного ландшафта Гонконга.

Чтобы придать яичнице шелковистую текстуру, Энг и Мельник добавляют в нее два важных компонента: кукурузный крахмал и сгущенное молоко. Первый в яйцах выполняет ту же функцию загустителя, способствуя формированию структуры и предотвращая пережаривание, а сгущенное молоко же придаст яичнице ореховую, карамельную кремовость.

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