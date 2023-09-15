Все, что вам нужно, чтобы решить проблему с разряженной батареей, - это пара проводов для прикуривания.

Опытный механик Скотти Килмер назвал простые шаги, которые помогут запустить автомобиль, если сел аккумулятор. По его словам, для этого водителям нужно использовать всего один простой предмет.

Своими лайфхаками Килмер поделился в одном из своих видео на YouTube. В частности, он рекомендует использовать один распространенный, но игнорируемый предмет, который может избавить вас от поездки на СТО.

Все, что вам нужно, чтобы решить проблему с разряженной батареей, - это пара проводов для прикуривания.

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"Сегодня я покажу вам, как правильно завести машину. Вы берете положительный конец одного кабеля и подключаете его к положительному концу донорской батареи. Возьмите другой конец положительного кабеля и прикрепите его к положительному проводу неработающей машины", - рассказывает экспрет.

Следующим шагом нужно взять отрицательный кабель и подключить его к отрицательной клемме аккумулятора автомобиля-донора. Затем возьмите другую отрицательную клемму кабеля прикуривателия и прикрепите ее к прочной металлической части автомобиля.

При этом, автомеханик призывает водителей никогда не подсоединять кабели к отрицательной клемме аккумулятора из соображений безопасности.

Также Килмер рекомендует использовать толстые медные провода, поскольку алюминиевые провода могут расплавиться после использования.

"Иногда появляется небольшая искра, и если там есть газообразный водород, это действительно может вызвать взрыв. Это редкость, но может случиться", - говорит Килмер.

После правильного подключения кабелей к соответствующим портам водители смогут запустить двигатель.

Однако, если ваша батарея полностью разряжена, она не запускается сразу. Килмер рекомендует дать двигателю поработать пять-десять минут, чтобы помочь зарядить севший аккумулятор.

Чтобы избежать включения генераторов и сгорания электрической системы, водителям следует заглушить автомобиль-донор перед запуском двигателя.

Он также предостерег от подключения кабелей к неправильным клеммам аккумулятора, поскольку это может привести к разрушению компьютерной системы и дорогостоящему ремонту.

Также владельцы автомобилей могут купить небольшие зарядные устройства, чтобы они повсюду были под рукой на случай, если разряжается аккумулятор.

"Они часто работают нормально, и они настроены так, что вы не можете подключить их задом наперед, потому что они установлены наоборот", - говорит Килмер.

Если вы это сделаете, портативное устройство замигает красным сигнальным индикатором еще до того, как вы нажмете кнопку, чтобы включить его.

Другие автомобильные новости

Как сообщал УНИАН, ранее Скотти Килмер назвал ошибки, которые могут "убить" двигатель вашего автомобиля. Одно из предостережений механика - не отсоединять "минусовую" клемму аккумуляторной батареи автомобиля, чтобы проверить, правильно ли заряжается генератор.

Также он объяснил, как правильно завести современный автомобиль от прикуривателя, не повредив его.

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