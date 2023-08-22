Эксперт рассказал, что водители делали со своими автомобилями ранее, но "никогда не должны делать сегодня" из-за риска причинения серьезного ущерба.

Опытный механик с 55-летним стажем Скотти Килмер назвал ошибки, которые могут вывести из строя двигатель вашего автомобиля. Первым предостережением Килмера в одном из его видео на YouTube стало не отсоединять "минусовую" клемму аккумуляторной батареи автомобиля, чтобы проверить, правильно ли заряжается генератор.

"В 1960-е годы это было вполне приемлемо. Если вы сняли минусовую клемму с аккумулятора, а машина продолжала работать, это означало бы, что генератор заряжается. Но не делайте этого ни на одной современной машине. Поступая так, вы можете вывести из строя компьютерные модули, получить перегрузку, скачки напряжения", - говорит эксперт.

Он добавил, что автомобилистам следует обратиться к профессиональному механику для проверки генераторов.

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Килмер также объяснил, как правильно завести современный автомобиль, не повредив его.

По его словам, ключевым моментом было подключение минусового конца провода прикуривателя к любому металлическому заземлению автомобиля, который прикуривается, а не непосредственно к аккумулятору.

Это сделано для того, чтобы избежать возникновения искры в двигателе, которая может воспламенить пары бензина, находящиеся в воздухе.

Однако водителям также не следует допускать запуска обеих машин одновременно.

По словам Килмера, это распространенное заблуждение приводит к тому, что генераторы обоих автомобилей работают противоположно друг другу, выводя из строя электронику.

Далее механик предостерег от необходимости доливать бак после того, как топливный насос отключился во время заправки. "Это может повредить вашу система контроля испарения топлива... которая фильтрует пары из вашего двигателя. В конечном итоге вы можете пролить сырой бензин в систему испарителя… в некоторых автомобилях это может стоить вам более тысячи долларов", - говорит Килмер.

Также он не рекомендует ехать на автомобиле до полного опустошения топливного бака. Это связано с тем, что старые автомобили были карбюраторными, а новые модели теперь оснащены электронными топливными форсунками.

Килмер говорит, что если авто едет на "пустом баке", топливный насос может выйти из строя, поскольку он пытается всасывать воздух в двигатель, а это снова может привести к тому, что вам придется дорого заплатить на автосервисе. Среди других советов эксперта:

не добавлять никакие смазочные материалы в топливный бак;

не перекачивать шины;

использовать тот тип охлаждающей жидкости, который подходит для вашего двигателя.

Также Скотти Килмер подчеркнул необходимость использования масла, подходящего для вашего автомобиля. По его словам, использование слишком вязкого масла может привести к повреждению распределительного вала, регулируемых клапанов и других деталей двигателя.

"Обычно это написано на крышке топливного бака. Если ваша машина хорошо работает на одном масле, мой совет - использовать это масло на протяжении всего срока службы автомобиля", - говорит механик.

Другие автомобильные новости

Напомним, ранее Скотти Килмер рассказал, почему никогда не стоит покупать электромобиль. Он назвал пять основных проблем с техническим обслуживанием, с которыми сталкиваются электромобили.

Как сообщал УНИАН, с 2035 года в ЕС будет запрещена продажа новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые являются источником выбросов углекислого газа. С того момента все новые проданные автомобили должны иметь нулевой уровень выбросов CO2, а с 2030 года - на 55% меньше показателя 2021 года.

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