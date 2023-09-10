Специалисты уже обращали внимание на опасения, озвученные известным механиком, но отмечают, что современные двигатели должны быть адаптированы к такому режиму работы.

Механик с 55-летним стажем Скотти Килмер призвал владельцев бензиновых и дизельных двигателей игнорировать распространенный совет по экономии топлива и взять дело в свои руки.

В одном из своих видео в YouTube Килмер рассказал, что не стоит следовать общим советам по экономии топлива, поскольку они могут повредить двигатель автомобиля и сократить срок службы аккумулятора.

Так, по его словам, выключение двигателя в авто, когда они останавливаются, может быстро "износить" жизненно важные детали. Хотя Килмер признает, что это решение позволит сэкономить немного топлива, он считает, что экономия не стоит потенциальных долгосрочных последствий.

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Он призвал участников дорожного движения нажать одну кнопку, когда они садятся в свои автомобили, что отключит автоматическую систему "стоп-старт". Обычно это буква "А", обведенная кружком, которую можно найти на приборной панели сразу за рычагом переключения передач.

По его словам, эта функция лишь незначительно, на 2-3%, снижает расход топлива, но быстрее изнашивает механизмы двигателя, к тому же делает производство авто более дорогим.

"Теперь вы, наверное, увидите эту маленькую кнопку. Посмотрите на эту маленькую кнопку с надписью "Off". Ну что вы думаете? Выключи его, увидишь, как загорится лампочка. Теперь он не будет глушить двигатель, когда вы останавливаетесь. Он продолжит работать как обычная машина. Он не будет выключаться постоянно", - говорит Килмер.

Как сообщал УНИАН ранее, Скотти Килмер назвал еще одну проблему, связанную с работающей функцией "старт-стоп". По его словам, наибольший износ вашего двигателя происходит, когда вы заводите машину. И езда с этой включенной функцией быстрее отправит вас в автосервис на дорогостоящзий ремонт.

Современные двигатели адаптированы к такому режиму работы

Однако, как отмечает Express, специалисты Королевского автомобильного клуба Британии (RAC) уже обращали внимание на опасения, озвученные Килмером. При этом эксперты подчеркивали, что система разработана специально для работы с большим количеством включений/выключений двигателя.

Специалисты по ремонту отмечают, что новые инструменты, такие как сухие смазки для подшипников двигателя, означают, что современные автомобили могут "выдерживать частые перезапуски двигателя".

В RAC также признают, что новые автомобили имеют "надежные аккумуляторы большой емкости", способные выдерживать дополнительное использование. Они предполагают, что автомобильные компьютеры проверяют уровень заряда аккумулятора перед тем, как выключить двигатель, и могут не выключить его, если его осталось недостаточно.

Другие автомобильные новости

Как сообщал УНИАН, ранее Скотти Килмер дал советы по покупке подержанных автомобилей. В частности, он рекомендовал обратить внимание на авто двух марок с "восьмилетнем пробегом". При этом он отметил, что при покупке двух- или трехлетних автомобилей экономия получается не такой уж весомой. Также автомеханик назвал три места, где никогда не следует покупать б/у машину.

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