Специалист советует приобрести эти машины, ведь они имеют мощный двигатель.

Один из самых популярных экспертов по подержанным автомобилям Мэтт Гудвин порекомендовал три практичных пикапа, которые можно приобрести по цене менее 18 тысяч долларов США, пишет Express.

В одном из своих последних видео Мэтт рассказал, что Fiat Fullback является удачным выбором, ведь его в значительной степени спроектировал и построил Mitsubishi.

"Fiat, сейчас это немного необычно, потому что они сделали что-то под названием Fiat Fullback, что было по сути переделанным Mitsubishi L200. Fiat заключил сделку с Mitsubishi, и об этом почти никто не знал. Как следствие, почти никто его не купил. Но если вы видите значок Fiat, это не значит, что вы покупаете автомобиль итальянского производства - это, по сути, Mitsubishi L200. Сейчас есть 2,4-литровый турбодизель, и этот двигатель, честно говоря, неплохой, и они выглядят очень привлекательно", - заверил Гудвин. Видео дня

Известно, что Fiat Fullback, который производили только с 2016 по 2019 годы, был переработанной версией сверхнадежного Mitsubishi L200, который собирали в Таиланде. Несмотря на то, что репутация Fiat как производителя небольших автомобилей отпугивала многих покупателей, эксперт отметил, что Fullback имеет прочный дизайн и возможность выбора между одинарной или двойной кабиной, что дает покупателям выбор между большей грузовой площадью и большим количеством сидений.

Он добавил, что все Fiat Fullback, которые продаются в Европе, оснащены 2,4-литровым дизельным двигателем, разработанным Mitsubishi, который может развивать 148 л.с. или 179 л.с. в зависимости от комплектации.

Следующей машиной, которую порекомендовал водителям Мэтт, стала Ford Ranger 2011-2022 годов выпуска.

"У меня было много таких, и за 15 000 фунтов стерлингов (около 19 тысяч долларов) вы получите поколение до последней модификации, что довольно неплохо. Они предлагали либо 3,2-литровый дизель, либо 2,2-литровый дизель. Возьмите, например, этот. Это 3.2 с 2012 года и стоит 11 993 фунтов стерлингов (15 тысяч долларов). Это одна вещь, на которую я должен обратить внимание, поскольку это коммерческие автомобили, многие из них будут иметь НДС. Так что, если вы видите такую странную цену, возможно, к ней добавлен НДС. Однако они имеют довольно крутой вид, а 3.2 - очень мощный", - рассказал Гудвин.

И напоследок эксперт посоветовал водителям обратить внимание на Toyota Hilux, ведь он имеет отличную надежность и качество сборки. По его словам, они разработаны таким образом, чтобы их можно было легко отремонтировать.

"Hilux действительно является самым надежным пикапом в мире, они просто не умирают. Помните тот сегмент на Top Gear, когда они пытались уничтожить один из них? Они бросили его в море, подожгли и не смогли его убить. Они также очень хорошо сохраняют свою ценность и очень разумно сконструированы. Такие вещи, как ремень безопасности, разработаны таким образом, что вы можете заменить его за два часа, а не за шесть. Они все разработаны для того, чтобы как можно скорее вернуться к работе и заработать деньги, и мне это нравится. Если есть возможность, я бы рекомендовал покупать Invincible, потому что они идут в комплекте со всем необходимым", - сказал эксперт.

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