Один из самых популярных экспертов по подержанным автомобилям Мэтт Гудвин порекомендовал три практичных пикапа, которые можно приобрести по цене менее 18 тысяч долларов США, пишет Express.
В одном из своих последних видео Мэтт рассказал, что Fiat Fullback является удачным выбором, ведь его в значительной степени спроектировал и построил Mitsubishi.
"Fiat, сейчас это немного необычно, потому что они сделали что-то под названием Fiat Fullback, что было по сути переделанным Mitsubishi L200. Fiat заключил сделку с Mitsubishi, и об этом почти никто не знал. Как следствие, почти никто его не купил. Но если вы видите значок Fiat, это не значит, что вы покупаете автомобиль итальянского производства - это, по сути, Mitsubishi L200. Сейчас есть 2,4-литровый турбодизель, и этот двигатель, честно говоря, неплохой, и они выглядят очень привлекательно", - заверил Гудвин.Видео дня
Известно, что Fiat Fullback, который производили только с 2016 по 2019 годы, был переработанной версией сверхнадежного Mitsubishi L200, который собирали в Таиланде. Несмотря на то, что репутация Fiat как производителя небольших автомобилей отпугивала многих покупателей, эксперт отметил, что Fullback имеет прочный дизайн и возможность выбора между одинарной или двойной кабиной, что дает покупателям выбор между большей грузовой площадью и большим количеством сидений.
Он добавил, что все Fiat Fullback, которые продаются в Европе, оснащены 2,4-литровым дизельным двигателем, разработанным Mitsubishi, который может развивать 148 л.с. или 179 л.с. в зависимости от комплектации.
Следующей машиной, которую порекомендовал водителям Мэтт, стала Ford Ranger 2011-2022 годов выпуска.
"У меня было много таких, и за 15 000 фунтов стерлингов (около 19 тысяч долларов) вы получите поколение до последней модификации, что довольно неплохо. Они предлагали либо 3,2-литровый дизель, либо 2,2-литровый дизель. Возьмите, например, этот. Это 3.2 с 2012 года и стоит 11 993 фунтов стерлингов (15 тысяч долларов). Это одна вещь, на которую я должен обратить внимание, поскольку это коммерческие автомобили, многие из них будут иметь НДС. Так что, если вы видите такую странную цену, возможно, к ней добавлен НДС. Однако они имеют довольно крутой вид, а 3.2 - очень мощный", - рассказал Гудвин.
И напоследок эксперт посоветовал водителям обратить внимание на Toyota Hilux, ведь он имеет отличную надежность и качество сборки. По его словам, они разработаны таким образом, чтобы их можно было легко отремонтировать.
"Hilux действительно является самым надежным пикапом в мире, они просто не умирают. Помните тот сегмент на Top Gear, когда они пытались уничтожить один из них? Они бросили его в море, подожгли и не смогли его убить. Они также очень хорошо сохраняют свою ценность и очень разумно сконструированы. Такие вещи, как ремень безопасности, разработаны таким образом, что вы можете заменить его за два часа, а не за шесть. Они все разработаны для того, чтобы как можно скорее вернуться к работе и заработать деньги, и мне это нравится. Если есть возможность, я бы рекомендовал покупать Invincible, потому что они идут в комплекте со всем необходимым", - сказал эксперт.
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