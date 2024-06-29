По словам эксперта, такие авто не служат долго из-за слабого двигателя.

Опытный и сертифицированный механик Тодд Бялашевски занимается оценкой подержанных автомобилей. По его словам, есть четыре популярные модели авто, в которых регулярно выходят из строя двигатели, поэтому их лучше не покупать, пишет The Sun.

Эксперт призвал водителей не позволять красивому внешнему виду таких автомобилей обмануть себя, приобретя их.

Тодд основал компанию Junk Car Medics, которая провела исследование, чтобы ближе познакомиться со средним сроком службы около 50 тысяч автомобилей, чтобы найти общую тенденцию среди различных производителей. Результаты исследования показали, что автомобиль в Америке может прослужить в среднем 16,5 лет.

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Однако эта цифра зависит от того, насколько тщательно владелец автомобиля ухаживает за ним и придерживается регулярных интервалов технического обслуживания. Однако эксперт признал, что модель автомобиля также имеет значение.

Тодд отметил, что есть две популярные модели, которые оказываются на свалке раньше других из-за дорогих поломок.

"Kia Optima может выглядеть привлекательно, но наши данные показывают, что она служит не так долго, как многие другие автомобили. Самыми распространенными проблемами являются поломки двигателя и трансмиссии, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. Эта тенденция свидетельствует о проблемах с надежностью", - подчеркнул Бялашевски.

По его словам, замена двигателя в Kia Optima будет стоить около 6 тысяч долларов, включая стоимость жидкостей и прокладок, которые заменяются в процессе ремонта.

Также есть еще один известный внедорожник Nissan Rogue. Он попал в перечень недолговечных автомобилей.

"Nissan Rogue, несмотря на свою популярность, часто оказывается на свалке раньше, чем ожидалось", - предупредил механик.

Несмотря на то, что Rogue не известен своими поломками двигателя, пользователи сталкиваются с необходимостью замены CVT раньше, чем большинство, а также с проблемами с электричеством. Тем не менее цена замены CVT в Rogue стоит от $3,500 до $8,000, по данным экспертов The Lemon Law Experts.

После этих моделей с самым коротким сроком использования следует Chrysler 200 и Chevrolet Cruze.

"Chevrolet Cruze имеет репутацию автомобиля с проблемами с двигателем и электричеством, что согласуется с нашими данными, которые свидетельствуют о меньшем сроке эксплуатации", - отметил Бялашевски.

Особой проблемой для владельцев являются версии с турбонаддувом.

"В частности, модели с турбонаддувом, похоже, имеют более частые и серьезные проблемы. Потенциальные покупатели должны быть осторожными с этими распространенными неисправностями, прежде чем принимать решение, о котором они могут пожалеть", - предупредил он.

Наконец механик вспомнил о внедорожнике Dodge, который также попал в список.

"Dodge Journey - это еще одна модель, которая не очень хорошо держится со временем. Наши данные свидетельствуют о меньшем сроке эксплуатации, и она известна своей низкой надежностью", - заметил Тодд, имея в виду распространенные проблемы с трансмиссией и электричеством.

"Лучше избегать этой модели, если вы ищете надежный подержанный автомобиль на долгие годы", - добавил Бялашевски.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее автомобильный эксперт Расти Трасти поделился 3 лучшими подержанными автомобилями для любителей "погонять". Он заверил, что они прекрасно подойдут для тех, кто любит большую скорость.

Также известный механик назвал три самые надежные подержанные автомобили, которые прослужат в течение долгого времени. По его словам, их можно купить менее чем за 12 тысяч долларов.

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