По словам эксперта, такие машины можно приобрести не по очень высокой цене.

Автомобильный эксперт Расти Трасти назвал три лучшие подержанные машины, которые можно приобрести за невысокую цену. По его словам, они хорошо подойдут для тех, кто любит большую скорость, передает Express.

Трасти посоветовал водителям обратить внимание на купе-версию BMW 1-Series, ведь она имеет привлекательный дизайн и достаточно мощности.

"BMW 1-Series - это действительно хороший автомобиль для энтузиастов. Я имею в виду, что это буквально двухдверный 3-литровый шестицилиндровый двигатель, который является идеальной формулой, а версия купе, по моему мнению, выглядит довольно хорошо. Я также считаю, что эти автомобили будут расти в цене; они, безусловно, станут будущей классикой. И я бы сказал, что сейчас они, пожалуй, находятся на самом дне своего обесценивания", - подчеркнул эксперт. Видео дня

В то же время Трасти отметил, что BMW 1-Series Coupe, который выпускался с 2007 по 2013 годы, был лучше, чем популярный вариант хэтчбека, однако все равно он имеет четыре места и небольшой, но практичный багажник. Такое авто можно приобрести по цене от 6 до 11 тысяч долларов.

Следующей моделью, которую рекомендует эксперт, стал Nissan серии Z, однако пока 350Z и 370Z являются более доступными по цене.

"По каким-то причинам я никак не мог выбрать между [Nissan] 350Z и 370Z, и ценовой диапазон на них действительно варьируется, но вы все еще можете подобрать один из них менее чем за 10 000 фунтов стерлингов (12 тысяч долларов - УНИАН). В конце концов, вы покупаете классический, олдскульный, бессмысленный спортивный автомобиль. Вы покупаете 3,5 или 3,6-цилиндровый двигатель V6, который приводит в движение задние колеса. Чего еще вы хотите?", - заметил Трасти.

Напоследок эксперт посоветовал купить Honda Civic Type R.

"Честно говоря, это, пожалуй, один из лучших автомобилей для энтузиастов, которые когда-либо были сделаны, очень похож на [Mazda] MX5 в этом отношении, но просто действительно надежный вариант. Здесь также есть из чего выбрать. Это странно, потому что каждое поколение выглядит несколько по-разному в каждой стране, однако я попробую сосредоточиться на поколении EP3 [2001-05], но в целом вы не ошибетесь с Civic", - заверил ютубер.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее известный механик Дэвид Лонг назвал три самых надежных подержанных автомобиля, которые можно купить менее, чем за 12 тысяч долларов. Среди них есть Honda Accord восьмого поколения, Subaru Outback и Ford Mustang 2007-2014 годов выпуска.

Также опытный механик Скотти Килмер дал важный совет, который продлит жизнь вашему автомобилю. Речь идет об использовании силиконового спрея на резиновых уплотнителях вокруг багажника и дверных ручек может предотвратить их повреждение.

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