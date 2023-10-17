Вам необходимо посмотреть на каждого посетителя заведения и выяснить, кто из них – владелец собаки.

Головоломки – отличный способ улучшить внимательность и концентрацию. А те "испытания", где необходимо что-то отыскать, еще и проверят ваши детективные способности.

Именно такую головоломку мы предлагаем решить сегодня. Внимательно изучите иллюстрацию, показанную ниже. Вам необходимо посмотреть на каждого посетителя заведения и выяснить, кто из них – владелец собаки, которая стоит за окном. Однако имейте в виду, что на эту задачу у вас всего лишь 5 секунд.

Справились? Если нет, не расстраивайтесь, мы вам поможем. Внимательно посмотрите на ошейник собаки – он зеленого цвета. Теперь обратите внимание на мужчину за столом посередине.

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Вы можете увидеть, что он сидит на собачьем поводке именно этого цвета. Он и является владельцем собаки.

Другие увлекательные головоломки на УНИАН

Если эта загадка разожгла в вас азарт или показалась слишком простой, предлагаем вам взглянуть на еще одну головоломку. Вам необходимо сложить число 6, однако использовать для этого можно лишь три спички. Обратите внимание, ломать их запрещено.

Еще одна удивительно интересная головоломка актуальна для тех, кто уже начал готовиться к Хэллоуину. Вам необходимо найти череп среди тыкв за 15 секунд. Проверьте себя.

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