Спички нельзя ломать.

Попробуйте потренировать свой мозг с помощью нового теста на IQ. Вам необходимо сложить число 6 из трех спичек, не ломая их.

Головоломку опубликовал InfernoIntel. Она оказалась достаточно сложной даже для опытных любителей таких задач. Если вы уверены в собственных силах, то можете даже установить себе время на решение этой задачки.

Готовы? Можете начинать!

Видео дня

Такие головоломки демонстрируют ваше умение мыслить логически, а также помогают держать мозг в тонусе. Ниже вы сможете увидеть правильный ответ на эту задачку.

Решение

Как вы можете видеть, решение было "на поверхности". Если вы не справились, то, возможно, искали более сложный способ решения.

Другие тесты IQ

Ранее УНИАН публиковал интересную оптическую иллюзию, которая под силу лишь гениям. Попробуйте найти правильный ответ всего за 11 секунд.

Также предлагаем испытать себя с помощью иллюзии, с которой за 7 секунд справляется лишь 1% пользователей.

"Прокачать" умение логически мыслить можно и с помощью интересных головоломок по поиску виновных. Например, попробуйте определить владельца яхты на картинке, или найдите лжеца на картинке.

Вас также могут заинтересовать новости: