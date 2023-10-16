Включите секундомер, когда будете готовы браться за поиски спрятанного черепа.

Хэллоуин 2023 уже на носу, и накануне этого праздника можно проверить свое зрение и внимательность с помощью причудливой оптической иллюзии, на которой изображены тыквы с разными гримасами.

Хэллоуинская оптическая иллюзия создана британской полиграфической компанией Instantprint. На этой оптической иллюзии среди тыкв нужно найти спрятанный череп, пишет the-sun.com.

Отмечается, что человек с превосходным зрением сможет заметить спрятанный предмет менее чем за 15 секунд. Если вы уже готовы к выполнению задания - включайте секундомер, засекайте время и начинайте поиски. Старайтесь максимально сконцентрироваться и не отвлекаться на тыквы.

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Возможно, за отведенное время вы так и не нашли череп, - в таком случае можете попробовать дать глазам немного отдохнуть, а потом снова вернуться к заданию.

Если вы таки уже сдались, - мы покажем вам, где именно был спрятан череп среди тыкв.

Правильный ответ

Интересная новость о головоломке - вот что публиковали ранее

В сети разместили задание, с которым за 9 секунд могут справиться только люди, наделенные действительно острым умом.

Отмечалось, что необходимо понять, кто из трех парней является отцом малыша. Стоит быть очень внимательными - именно детали могут предоставить вам ключ к разгадке.

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