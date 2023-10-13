Внимательно посмотрите на изображение, потому что на то, чтобы дать ответ, у вас есть только 10 секунд.

Головоломки – отличный способ проверить критическое мышление и внимательность. Они не только способствуют умственной активности, но и улучшают вашу концентрацию.

В последнее время в сети очень популярны головоломки и различные оптические иллюзии. И вот одна из них. Перед вами представлена сцена экзаменационного зала. Среди студентов есть один, который списывает на экзамене.

Ваша задача – найти этого студента. Внимательно посмотрите на изображение, потому что у вас есть только 10 секунд, чтобы найти "нарушителя".

Видео дня

Ну что, справились? Если нет, не расстраивайтесь, мы вам в этом поможем.

Студент, который списывает – девушка в белой футболке. Вы можете увидеть шпаргалку у нее на руке.

Другие головоломки на УНИАН

Если вы быстро отыскали студента-хитреца, предлагаем вам проверить свою дедукцию в еще одной головоломке. Вам необходимо взглянуть на изображение и за 10 секунд определить, кто из парней является владельцем яхты.

Также предлагаем взглянуть на интересную оптическую иллюзию. У вас есть 7 секунд, чтобы отыскать пингвина среди милых панд.

Вас также могут заинтересовать новости: