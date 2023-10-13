Головоломки – отличный способ проверить критическое мышление и внимательность. Они не только способствуют умственной активности, но и улучшают вашу концентрацию.
В последнее время в сети очень популярны головоломки и различные оптические иллюзии. И вот одна из них. Перед вами представлена сцена экзаменационного зала. Среди студентов есть один, который списывает на экзамене.
Ваша задача – найти этого студента. Внимательно посмотрите на изображение, потому что у вас есть только 10 секунд, чтобы найти "нарушителя".
Ну что, справились? Если нет, не расстраивайтесь, мы вам в этом поможем.
Студент, который списывает – девушка в белой футболке. Вы можете увидеть шпаргалку у нее на руке.
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Если вы быстро отыскали студента-хитреца, предлагаем вам проверить свою дедукцию в еще одной головоломке. Вам необходимо взглянуть на изображение и за 10 секунд определить, кто из парней является владельцем яхты.
Также предлагаем взглянуть на интересную оптическую иллюзию. У вас есть 7 секунд, чтобы отыскать пингвина среди милых панд.