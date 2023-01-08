Российские военные погнались за кроликами возле своих позиций и были ликвидированы снайперами СБУ.
"Во время отработки вражеских позиций на передовой боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы, выманили на себя группу россиян", - сообщает СБУ.
Прицельным огнем группу россиян поразила снайперская группа ЦСО "А" СБУ. В результате уничтожены двое оккупантов.
"Цель отработана, сводная группа вернулась на базу без потерь", - делятся в спецслужбе.
Россиянам не везет на поле боя – потери врага на фронте
Накануне бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали наглого оккупанта, который выдвинулся на позиции украинского снайпера с лопатой.
Появились шокирующие кадры укрытого телами российских солдат поля под Бахмутом, где российское командование за всякую цену пытается прорвать оборону ВСУ.
Тем временем в Кемеровскую область прибыл еще один поезд с телами мертвых оккупантов.
Также стало известно о ликвидации в Украине оккупанта, засветившегося на видео штурма "Азовстали" в Мариуполе. Захватчика похоронили почти через месяц после гибели в Херсонской области.
Ликвидирован в боях и мобик из отряда "Барс", которого еще при жизни пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". А в Запорожской области был уничтожен сын топ-кадыровца Джамбулат Заураев.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 11 170 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.