Прицельным огнем группу россиян поразила снайперская группа ЦСО "А" СБУ.

Российские военные погнались за кроликами возле своих позиций и были ликвидированы снайперами СБУ.

"Во время отработки вражеских позиций на передовой боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы, выманили на себя группу россиян", - сообщает СБУ.

Прицельным огнем группу россиян поразила снайперская группа ЦСО "А" СБУ. В результате уничтожены двое оккупантов.

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"Цель отработана, сводная группа вернулась на базу без потерь", - делятся в спецслужбе.

Россиянам не везет на поле боя – потери врага на фронте

Накануне бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали наглого оккупанта, который выдвинулся на позиции украинского снайпера с лопатой.

Появились шокирующие кадры укрытого телами российских солдат поля под Бахмутом, где российское командование за всякую цену пытается прорвать оборону ВСУ.

Тем временем в Кемеровскую область прибыл еще один поезд с телами мертвых оккупантов.

Также стало известно о ликвидации в Украине оккупанта, засветившегося на видео штурма "Азовстали" в Мариуполе. Захватчика похоронили почти через месяц после гибели в Херсонской области.

Ликвидирован в боях и мобик из отряда "Барс", которого еще при жизни пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". А в Запорожской области был уничтожен сын топ-кадыровца Джамбулат Заураев.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 11 170 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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