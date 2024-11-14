С того дня отношения двух братьев со своим отцом очень отличаются.

Сегодня король Великобритании Чарльз III отмечает свое 76-летие. 6 лет назад, в день его юбилея, было обнародовано трогательное фото, на котором он изображен в окружении своей семьи, но за кадром назревало напряжение. Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что для монарха, который лечится от рака, день рождения - обычно сдержанное событие, но когда ему исполнилось 70, Чарльз решил отпраздновать этот день, опубликовав несколько замечательных семейных фотографий.

На них он гордо сидит рядом с женой Камиллой, сыновьями принцами Уильямом и принцем Гарри, а также принцессой Уэльской и герцогиней Сассекской. Его трое старших внуков - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи - также на снимке, хотя принц Арчи и принцесса Лилибет пропустили, поскольку фотография была сделана до их рождения.

Видео дня

"Но хотя поклонникам понравились редкие семейные снимки, как сообщается, устроить это было "абсолютным кошмаром", поскольку Уильям и Гарри приложили очень мало усилий, чтобы обеспечить съемку", - говорится в статье.

Издание отмечает, что с того дня, кажется, отношения двух братьев со своим отцом очень отличаются. Так, несмотря на их конфликты, между Чарльзом и Уильямом отношения сейчас построены на любви, привязанности и уважении. В частности, оба разделяют пристрастие к борьбе с изменением климата, и Уильям публично присягнул своему отцу на коронации в прошлом году.

"Однако отношения Гарри с отцом, похоже, ухудшились, и он довольно откровенно говорил о разрыве связей с Чарльзом. Во время скандального интервью с Опрой Уинфри Гарри обвинил своего папу в том, что тот отказывался отвечать на его звонки, и утверждал, что он урезал его финансово", - пишет СМИ.

Источники издания утверждают, что звонки Гарри папе остаются без ответа, поскольку Гарри пытается обсудить с отцом вопросы безопасности. Принц был втянут в длительную борьбу за свою безопасность, когда он прибыл в Великобританию после того, как он автоматически потерял право на охрану полиции, когда он ушел в отставку как действующий член королевской семьи:

"Он проиграл свои дальнейшие судебные баталии, чтобы восстановить его для него, жены Меган и их двух детей, и планирует подать апелляцию. ... Гарри считает, что его папа мог бы помочь восстановить это, хотя источник во дворце отверг это".

Королевская семья - последние новости

Недавно принц Уильям откровенно рассказал о проблемах в семье. В частности, он напомнил о заболевании раком своих близких людей - отца и жены.

Как сказал Уильям, 2024 год был самым тяжелым в его жизни, "пытаться справиться со всем этим и держать все на должном уровне было очень сложно".

Ранее УНИАН сообщал, какое свидание больше всего нравится Кейт Миддлтон и принцу Уильяму. Как оказалось, королевская чета любит посещать кладовые аукционистов Dreweatts, которые находятся недалеко от их виндзорского дома.

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