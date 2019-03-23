Евро-2020, отборочный турнир: результаты всех матчей

Состоялись последние матчи 1-го тура отборочного турнира.

В субботу в Европе состоялись последние матчи 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, в рамках которого начали свой путь в новом турнире команды Италии и Испании.

Обе национальные сборный уверенно выиграли свои матчи, сообщает официальный сайт соревнований.

В частности, испанцы обыграли сборную Норвегии со счетом 2:1, а итальянцы - команду Финляндии - 2:0.

Результаты всех матчей:

Группа D:

Грузия - Швейцария - 0:2

Гибралтар - Ирландия - 0:1

Группе J:

Лихтенштейн - Греция - 0:2

Италия - Финляндия - 2:0

Босния и Герцеговина - Армения - 2:1

Группа F:

Швеция - Румыния - 2:1

Мальта - Фарерские острова-2:1

Испания - Норвегия - 2:1