Евро-2020, отборочный турнир: результаты всех матчей
23:46, 23 марта 2019Футбол
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Состоялись последние матчи 1-го тура отборочного турнира.
Сборная Испании уверенно переиграла команду Норвегии на старте отбора Евро / Reuters
В субботу в Европе состоялись последние матчи 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, в рамках которого начали свой путь в новом турнире команды Италии и Испании.
Обе национальные сборный уверенно выиграли свои матчи, сообщает официальный сайт соревнований.
В частности, испанцы обыграли сборную Норвегии со счетом 2:1, а итальянцы - команду Финляндии - 2:0.
Результаты всех матчей:
Группа D:
Грузия - Швейцария - 0:2
Гибралтар - Ирландия - 0:1
Группе J:
Лихтенштейн - Греция - 0:2
Италия - Финляндия - 2:0
Босния и Герцеговина - Армения - 2:1
Группа F:
Швеция - Румыния - 2:1
Мальта - Фарерские острова-2:1
Испания - Норвегия - 2:1
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