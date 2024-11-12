В этом рецепте используется сочетание молока и воды.

Тарелка горячей каши - это быстрый и легкий завтрак, особенно, если человек следит за своим здоровьем и фигурой.

"Каша - это здоровый и питательный способ начать день. Однако существует много споров о том, какой овес лучше всего использовать и какой способ приготовления самый здоровый", - сказала Ехргеѕѕ диетолог Британского фонда сердца Виктория Тейлор.

По ее словам, есть несколько видов овсяной каши, а потому каждый сможет выбрать вариант для себя.

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"Независимо от типа, формы или размера, все овесные каши являются цельными зернами, и все они содержат растворимую клетчатку под названием бета-глюкан, которая может помочь снизить уровень холестерина, если вы потребляете 3 г или более его ежедневно здорового питания. Порция 40 г овсяной каши содержит 2 г бета-глюкана", - подчеркнула Тейлор.

Британский шеф-повар Том Керридж поделился своим простым рецептом овсянки из трех ингредиентов и вкусной начинкой

"Каша очень полезна для вас, но если вы считаете ее немного мягкой, попробуйте одну из моих вкусных начинок", - сказал кулинар.

Его метод уникален тем, что он в приготовлении сочетает молоко и воду. Это позволяет достичь превосходного вкус с меньшей калорийностью.

Для приготовления возьмите:

овсяные хлопья - 50 г;

воду - 400 мл;

молоко - 135 мл.

По желанию можно еще добавить 50 г малины, 1,5 ст.л кокосового сахара и одну столовую ложку измельченных фисташек.

Для начала разогрейте духовку до 200C/вентилятор 180C/газ 6. Противень выстелите промасленным пергаментом, чтобы сделать основу для каши.

Разложите овсянку и запекайте ее в течение 10 минут - она должна стать золотисто-коричневой и хрустящей.

Переложите поджаренный овес в сотейник, добавьте воду и молоко и прогревайте в течение четырех-пяти минут. Время от времени помешивайте, смесь должна загустеть.

Смешайте малину с кокосовым сахаром и добавьте в кашу. Для подачи украсьте фисташкой.

Что приготовить на завтрак

Известный кулинар Мэри Берри рассказала как сделать "идеальный чайный хлебец" для завтрака. Его вкусно подавать смазав маслом или джемом.

Кроме того, можно приготовить быстрые французские блины из трех ингредиентов.

При правильно подобранном рецепте десертом можно лакомиться даже на завтрак. Детский диетолог и писательница Ромина Бертинаццо поделилась этим пирогом в своей кулинарной книге "Вкусный животик".

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