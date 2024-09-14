Эти тоненькие блины очень нежные и вкусные.

Завтрак в выходные - это время, чтобы не спешить и приготовить что-то особенное, вместо того, чтобы быстро сделать бутерброды или яичницу.

Хорошим вариантом могут стать блины. Ими можно наслаждаться как с соленой, так и сладкой начинкой. Добавление сезонных фруктов или джема будет прекрасно подходить. Ехргеѕѕ поделился французскими тоненькими блинами из трех ингредиентов.

Для приготовления понадобятся:

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мука - 100 г;

яйца - 2 шт;

молоко - 300 мл;

масло для жарки.

Положите яйца, муку и молоко в большую миску и взбейте до однородной массы. Проще будет, если сначала взбить яйца с мукой, а уже потом добавлять молоко. Благодаря этому будет меньше комочков.

Получив смесь до нужной консистенции, разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла.

Налейте столько вашей смеси, чтобы покрыть дно сковороды. Готовьте около одной минуты с каждой стороны. Когда они будут готовы, можно заполнить блины начинкой, или же смазывать их чем-то уже во время завтрака.

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