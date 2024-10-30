Овсянка - это богатая питательными веществами пища, содержащая необходимые витамины и минералы, такие как марганец, фосфор, магний и железо.

Известная своей пользой эта цельнозерновая еда для завтрака кажется выигрышным выбором.

12 преимуществ овсянки

Хороший источник клетчатки для здоровья сердца и пищеварительной системы.

Усиливает чувство сытости, помогая контролировать голод;

Может помочь в потере веса, способствуя насыщению;

Снижает уровень "плохого" холестерина;

Поддерживает регулярное пищеварение и здоровье кишечника;

Помогает контролировать уровень сахара в крови;

Содержит полезные соединения для здоровья микробиома кишечника;

Улучшает здоровье сердца с помощью растворимой клетчатки;

Служит источником белка;

Содержит необходимые питательные вещества, такие как марганец, магний, железо и фосфор;

Может уменьшить воспаление;

Продлевает жизнь.

Одна приготовленная чашка овсянки содержит 4 грамма клетчатки, что составляет 14% от суточной нормы. "Овсянка - это цельное зерно с высоким содержанием растворимой клетчатки, которая замедляет пищеварение, сохраняя чувство сытости", - объяснила диетолог Эмили Дэнкерс, пишет Eatthis.

Одно исследование показало, что старомодная овсянка и овсянка быстрого приготовления значительно повышают контроль аппетита в течение четырех часов.

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Как хороший источник клетчатки, замедляющей пищеварение, овсянка может предотвращать переедание в течение дня, добавила диетолог Триста Бест.

В комплексном обзоре 2023 года отмечается, что многочисленные клинические исследования показали, что овес играет роль в профилактике ожирения и снижении веса.

"Клетчатка в овсянке способствует здоровью желудочно-кишечного тракта, включая регулярную дефекацию", - сказала диетолог Эми Гудсон.

Если вы не потребляли много клетчатки и начали есть овсянку каждый день, Гудсон рекомендует увеличить потребление жидкости по мере увеличения ежедневного потребления клетчатки, поскольку клетчатка связывается с водой и необходима для получения клетчаткой ее полезных свойств.

Ежедневное употребление овсянки также может помочь контролировать уровень сахара в крови, поскольку в ней много клетчатки. Она помогает замедлить скорость, с которой углеводы из рациона попадают в кровоток, делая уровень сахара в крови более равномерным в течение дня.

Овес богат уникальными фитохимическими веществами, включая бета-глюкан, резистентный крахмал и фенолы, которые влияют на микробиом кишечника, согласно обзору, опубликованному в журнале Foods.

Микробиом кишечника - это сообщество бактерий, грибков и других микроорганизмов, которые живут в желудочно-кишечном тракте, и он играет важную роль в пищеварении, иммунитете и даже здоровье мозга. Здоровый кишечник может помочь предотвратить многие заболевания, такие как ожирение, диабет и колоректальный рак.

"Овес - это ингредиент, который находится в центре внимания для здоровья сердца. Исследования продолжают демонстрировать эффекты снижения "плохого" холестерина при регулярном употреблении этой богатой клетчаткой пищи", - рассказал диетолог Маккензи Берджесс.

Овес содержит 6 граммов белка в одной чашке приготовленной овсянки по старинке. "Белок вместе с клетчаткой может дольше сохранять чувство сытости", - сказала Бренда Браслоу.

Одно исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что люди, которые считались имеющими избыточный вес, смогли похудеть, увеличив потребление белка до 30% от суточной калорийности.

Хроническое воспаление может вызвать широкий спектр проблем со здоровьем, от метаболических нарушений до повышения уровня триглицеридов и увеличения веса. Если вы едите овсянку каждый день, то можете снизить риск этих проблем. Многочисленные исследования выявили противовоспалительные свойства овса, благодаря содержанию бета-глюкана в злаках.

Овсянка — один из лучших продуктов с точки зрения долголетия. Согласно исследованию, овес может помочь снизить риск аутоиммунных заболеваний, болезней сердца и даже набора веса. Кроме того, по данным Американской кардиологической ассоциации, регулярное употребление цельного зерна снижает уровень смертности.

После всего сказанного о пользе овсянки, также будет справедливо назвать и недостатки:

Возможное воздействие пестицида хлормекват, который может вызывать проблемы со здоровьем;

Может вызывать вздутие живота у некоторых людей, особенно у тех, кто впервые употребляет продукты с высоким содержанием клетчатки;

Может способствовать набору веса, если употреблять их в чрезмерных количествах или с высококалорийными начинками.

Польза овсянки

Овсянка приносит много положительных преимуществ здоровью. С такими побочными эффектами, как улучшение пищеварения, потенциальная потеря веса, улучшение здоровья сердца и большее чувство сытости, трудно отрицать, что овсянка полезна.

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