Для его приготовления потребуется два вида картофеля.

Известная американская ведущая Опра Уинфри имеет неоспоримую страсть к вкусной еде. Многие люди помнят ее культовую фразу: "Я люблю хлеб". Однако готовить звезде также нравится и иногда в сеть просачиваются некоторые ее рецепты.

Издание Parade рассказало, как приготовить знаменитое картофельное пюре от Опры. Оно довольно необычное и может заинтересовать тех, кто не боится экспериментов на кухне.

Чтобы приготовить это блюдо, вам понадобятся:

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красный картофель;

картофель Айдахо;

сливочное масло;

готовый хрен;

жирные сливки;

соль и черный перец.

Тщательно вымойте картофель, нарежьте его крупными кусками и сварите в кожуре. После этого слейте воду и добавьте масло. Немного подавите его вместе с кожурой, добавьте остальные ингредиенты и продолжайте.

"Картофельное пюре Опры было отличным дополнением к моему обычному домашнему рецепту. Этот картофель имел деревенский шарм, но в то же время был гладким и кремовым. Оно было нежным, но не слишком насыщенным. Особым элементом было добавление хрена, который внес тонкий, но выразительный вкус, который поднял блюдо на новый уровень. Хрен не был чрезмерным, но придал неожиданную глубину, которую я считаю освежающей", - поделился журналист, который попробовал приготовить это блюдо.

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