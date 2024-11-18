Этот пирог рассчитан на 12 порций.

Сложно найти того, кто не любит шоколадный торт. Однако из-за своей калорийности этот десерт сложно включить в свой рацион, когда следишь за своим весом или занимаешься похудением. Большинство из них имеют в своем составе много сахара, яиц и масла.

Как пишет Ехргеѕѕ, доктор Клэр Бейли и Джастин Паттисон разработали для своей кулинарной книги простой десерт, который не навредит фигуре. Он описан как "восхитительный легкий шоколадный пирог с ингредиентом, о котором никто не догадается". При этом калорийность десерта, который делится на 12 кусочков, составляет 187 калорий на порцию.

Для его приготовления понадобятся:

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черный шоколад 70% - 100 г;

кокосовое масло - 100 г;

финики без косточек - 100 г;

банка черной фасоли на 400 г;

яйца - 3 шт;

какао-порошок - четверть чайной ложки.

Измельчите шоколад и растопите его на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке. Дайте ему остыть, а в это время смажьте форму для выпечки 20 см и выстелите ее пергаментом. Духовку нужно разогреть до 190C/вентилятор 170C/газ 5.

Взбейте блендером до однородности финики, фасоль и масло. Желтки отделите от белков. Желтки добавьте к полученной смеси и перемешайте.

Добавьте охлажденный растопленный шоколад и 100 мл холодной воды и продолжайте взбивать, пока все полностью не смешается. Белки хорошо взбейте и постепенно добавьте к тесту.

Переместите тесто в форму и выпекайте 25 минут. Перед тем, как вынимать пирог из формы, хорошо охладите его. Подавайте украсив какао-порошком.

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