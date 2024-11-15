Фруктовая булочка с кремом и джемом является одним из традиционных рецептов для послеобеденного чая для королевской семьи.
Как пишет Ехргеѕѕ, этот десерт нравится королевским кондитерам и они каждое лето готовят их тысячами и подают в Букингемском дворце. Чтобы их попробовать не обязательно ехать в Британию - это можно сделать и дома.
Выпекание булочек занимает чуть больше 10 минут, но королевский секрет заключается в том, чтобы дать сырому тесту и готовым булочкам достаточно времени для отдыха. Большинство ингредиентов уже есть у вас дома:
- мука - 500 г;
- разрыхлитель - 28 г;
- сливочное масло - 94 г;
- сахарная пудра - 86 г;
- яйца - 2 шт;
- пахта - 140 мл;
- изюм - 100 г.
Для начала залейте изюм горячей водой и отложите его на 30 минут. Тем временем разогрейте духовку до 180°C и приступайте к тесту.
Смешайте в миске муку, разрыхлитель, масло и сахар. У вас должна образоваться крошка. Далее в отдельной миске взбейте яйца и пахту. Осторожно смешайте все ингредиенты и замесите однородное тесто.
Теперь слейте замоченный изюм и добавьте его в тесто, перемешивая, чтобы он равномерно распределился. Тесто оставьте на рабочей поверхности, накрыв полотенцем, примерно на 30 минут.
Когда тесто отдохнет, раскатайте его до толщины 2,5 см, а затем разрежьте на несколько кругов или форму по желанию.
Выложите кружочки булочек на противень, застеленный промасленным пергаментом, и оставьте при комнатной температуре еще на 20 минут. Аккуратно смажьте яйцом каждую булочку и выпекайте их в духовке 10-12 минут до золотисто-коричневого цвета. Подавайте выпеченные булочки с вареньем и взбитыми сливками.
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