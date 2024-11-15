Готовить хлеб - это всегда сложное и долгое дело, ведь нужно ждать, пока тесто поднимется и лишь потом выпекать в духовке, что также занимает много времени.
Однако, как пишет Ехргеѕѕ, есть простой рецепт лепешек, которые легко заменят хлеб и не потребуют много усилий.
Быстрые свежеиспеченные лепешки мягкие и идеально сочетаются с соусами, а их приготовление с нуля занимает всего 15 минут. Для хлебцов вам понадобятся:
- мука - 480 г;
- йогурт - 220 г;
- вода - 200 мл;
- разрыхлитель - 10 г;
- соль - 1 ч.л.;
- масло - 10 мл;
- оливковое масло для смазывания - 50 мл.
Соедините сухие ингредиенты, влейте йогурт, воду и масло. Перемешивайте, пока не получите однородное тесто. Если оно будет слишком липкое, можно добавить немного муки.
Осторожно вымешайте тесто на присыпанной мукой поверхности. Разделите его на кусочки и сформируйте кружочки, толщиной около 2,5 см.
Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Готовьте каждую лепешку в течение 2-3 минуты с каждой стороны или до золотисто-коричневого цвета и готовности.
Прежде чем переворачивать каждый хлебец, смажьте его верх оливковым маслом. Это придает вкус и золотистую корочку. Подавайте теплый домашний хлеб с любимыми соусами, намазками или к любому блюду.
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