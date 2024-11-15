Свежеиспеченные лепешки мягкие и идеально сочетаются с соусами.

Готовить хлеб - это всегда сложное и долгое дело, ведь нужно ждать, пока тесто поднимется и лишь потом выпекать в духовке, что также занимает много времени.

Однако, как пишет Ехргеѕѕ, есть простой рецепт лепешек, которые легко заменят хлеб и не потребуют много усилий.

Быстрые свежеиспеченные лепешки мягкие и идеально сочетаются с соусами, а их приготовление с нуля занимает всего 15 минут. Для хлебцов вам понадобятся:

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мука - 480 г;

йогурт - 220 г;

вода - 200 мл;

разрыхлитель - 10 г;

соль - 1 ч.л.;

масло - 10 мл;

оливковое масло для смазывания - 50 мл.

Соедините сухие ингредиенты, влейте йогурт, воду и масло. Перемешивайте, пока не получите однородное тесто. Если оно будет слишком липкое, можно добавить немного муки.

Осторожно вымешайте тесто на присыпанной мукой поверхности. Разделите его на кусочки и сформируйте кружочки, толщиной около 2,5 см.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Готовьте каждую лепешку в течение 2-3 минуты с каждой стороны или до золотисто-коричневого цвета и готовности.

Прежде чем переворачивать каждый хлебец, смажьте его верх оливковым маслом. Это придает вкус и золотистую корочку. Подавайте теплый домашний хлеб с любимыми соусами, намазками или к любому блюду.

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