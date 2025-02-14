Правильное обжаривание является краеугольным камнем.

Обычная жаренная капуста легко превратится в "звездный" гарнир или даже основное блюдо вашего стола с помощью этого способа приготовления, пишет eatingwell.com.

Отмечается, что указанный метод одобрили три шеф-повара:

"Когда пришлось выбирать "лучший" способ приготовления, все свелось к простому обжариванию, технике, которая дает идеальную нежно-хрустящую текстуру. С помощью всего лишь сковороды и немного терпения этот повседневный ингредиент может сбросить свою репутацию тихони и показать нам, из чего он на самом деле сделан".

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Как приготовить капусту - лучший метод

При обсуждении техники все повара согласились, что правильное обжаривание является краеугольным камнем.

По словам кулинаров, овладение этой техникой сводится к трем ключевым элементам: правильный размер сковороды, контроль температуры и добавление приправ.

Вот, что советуют эксперты:

Используйте большую сковороду. По словам шеф-повара Хайди Финк, это лучше, как для контакта капусты с источником тепла, так и для испарения. Также важно нарезать капусту на одинаковые кусочки, добавила она.

Контролируйте температуру. Шеф-повар Карла Контрерас отметила, что предпочитает начинать с оливкового масла на холодной сковороде. Она добавляет в сковороду капусту вместе с "маленькой щепоткой морской соли и несколькими щепотками свежемолотого перца". И только затем увеличивает огонь до средне-высокого и обжаривает в течение нескольких минут. Хотя шеф-повар Рейчел Наринс заявила, что можно начать и с хорошо разогретой сковороды, главное - равномерно обжарить капусту.

Хорошо приправьте. Как отметила Контрерас, отсутствие приправы и перца может сделать блюдо явно невыразительным. По ее словам, хорошая приправа - это простое решение для большинства кулинарных задач и причина, по которой еда в ресторане такая вкусная.

Этот метод хорошо подходит для всех видов капусты, включая белокочанную, краснокочанную и китайскую.

Напомним, ранее УНИАН писал, что яичница будет с идеальным желтком, если вы добавите один ингредиент на сковороду.

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