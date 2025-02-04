Шеф-повар рассказала, как приготовить идеальную яичницу в четырех вариантах.

У многих людей по всему миру яичница является любимым блюдом. Однако каждый ее любит по-своему: одним она нравится с жидким желтком, а для других желток должен быть непременно хорошо прожаренным.

Как пишет express, эксперт по кулинарии Келли Скотт рассказала у себя в TikTok секреты идеальной яичницы.

Итак, шеф-повар Келли Скотт, известная как kellyscleankitchen в TikTok поделилась своими секретами приготовления идеальной яичницы на завтра.

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Во-первых, по словам девушки, яйца необходимо жарить на сковороде с антипригарным покрытием и с добавлением масла. Это поможет блюду каждый раз получаться идеальным.

Как только масло вспенится - отправляем в него яйцо. "Всегда готовьте жареные яйца на среднем или слабом огне, потому что нам не нужны хрустящие края", - советует эксперт.

Для того чтобы желток оставался жидким, готовьте яичницу до тех пор, пока белки не схватятся.

Для того чтобы приготовить легкую яичницу со слегка поджареным желтком, переверните ее и прогрейте 10 секунд.

Для средней прожарки вы переворачиваете яичницу и готовите в течение одной минуты с другой стороны. В таком случае желток получится джемовый.

"Наконец, если вы собираетесь приготовить твердую яичницу, вам нужно перевернуть ее, а затем раздавить желток. Это гарантирует, что желток полностью прожарится", - говорит шеф-повар.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как приготовить яйца по-флорентийски.

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