Для приготовления такого десерта вам понадобится мука, шоколадная паста и яйца.

Рецепт шоколадного торта не может быть проще, чем тот, которым поделилась шеф-повар Сиара. По ее словам, этот торт является "самым вкусным и самым простым в мире", который готовится во фритюрнице только из "трех простых ингредиентов", пишет Express.

"Я за рецепты, которые легко и быстро готовятся, и этот шоколадный торт, приготовленный во фритюрнице, должен быть одним из самых простых, но одновременно и самых вкусных рецептов!", - отметила она.

Время приготовления занимает всего три минуты, а выпекать во фритюрнице нужно 13 минут.

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Ингредиенты

100 г обычной муки;

300 г шоколадной пасты;

два средних яйца.

Способ приготовления

Сначала смешайте муку, шоколадную пасту и яйца в миске, перемешивая их вручную или с помощью электрического венчика. Для этого торта вы можете выбрать любую шоколадную пасту. По словам Сиары, даже шоколадная паста без орехов "работает идеально".

После чего убедитесь, что ваша форма для торта хорошо смазана сливочным маслом или маслом снизу и по бокам, или же вы можете застелить ее пергаментом для выпечки до того, как выливать смесь для торта.

Также Сиара советует не разогревать, а просто поджарить пирог на воздухе при 180 градусах в течение 13 минут:

"В результате получается действительно липкий, вкусный и воздушный пирог, почти по текстуре похожий на брауни".

Однако если вы хотите, чтобы пирог был тверже, оставьте его выпекаться еще на две-три минуты.

Кроме того, важно, чтобы корж полностью остыл, ведь это облегчит его извлечение.

Сиара считает, что лучше подавать этот шоколадный десерт вместе с греческим йогуртом и ягодами.

Другие вкусные рецепты

Ранее известная шеф-повар поделилась рецептом супа с жареным перцем, который идеально подойдет для питательного ужина на четырех человек или его можно хранить в морозильной камере до трех месяцев.

Кроме того, Джейми Оливер поделился рецептом пирога со шпинатом и фетой. По его словам, на приготовление вегетарианского пирога понадобится всего 60 минут.

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