Яйцо-пашот - это то, что пытается приготовить каждый любитель куриных яиц.

Миллионы людей любят есть яйца. В вареном или жареном виде, на завтрак, обед или ужин — неважно. При этом есть множество рецептов, которые довольно сложно воплотить в жизнь. Особенно это касается яйца-пашот. Ведь сложно добиться, чтобы белок был плотным, а желток оставался жидким. Это настоящий навык, который многие хотят освоить.

Благодаря известному шеф-повару Гордону Рамзи, мы можем стать ближе к идеальному результату, пишет Express. По его словам, весь секрет в добавлении простого ингредиента в воду при приготовлении яиц-пашот.

Он поделился своим методом в TikTok, и начинающие кулинары обрадовались, что он наконец раскрыл свой секрет. Для начала, по его словам, нужно довести воду до легкого кипения.

Потом слегка посолить воду и добавить немного уксуса. По словам Гордона, это "укрепляет" белок, а также обволакивает белок вокруг желтка. Перед тем как добавить яйцо, аккуратно размешайте воду.

"Возьмите яйцо и очень осторожно разбейте его в миску. Это позволит аккуратно опустить его в воду. Что происходит дальше? Белок начинает обволакивать желток, создавая этот красивый пашот, который выглядит почти как шарик моцареллы. Держите воду в легком кипении, а затем убавьте огонь", - заявил Рамзи.

Потом нужно перевернуть яйцо так, чтобы красивая сторона оказалась наверху. Очень осторожно нужно вынуть его на бумажное полотенце, затем аккуратно использовать ложку.

Бумага поможет впитать лишнюю воду.

В видео Гордон не упоминает, сколько времени требуется для приготовления яйца-пашот. Однако большинство экспертов рекомендуют готовить его около трех минут, чтобы белок был плотным, а желток жидким.

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Ранее УНИАН сообщал, как приготовить "идеальные" яйца с жидким желтком за пару минут, при этом совсем не используя масло. Хотя полезные жиры являются важной частью здорового питания, они довольно калорийны. Если вы стараетесь сократить их количество, этот рецепт для вас.

Кроме того, диетологи назвали высокобелковый продукт, который стоит добавлять к яйцам на завтрак. Это касается хумуса, который готовят, смешивая оливковое масло, чеснок и разные приправы.

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