Если у вас депрессия, то стоит обратиться к соответствующим специалистам.

В жизни не всегда будут только радостные моменты, ведь все проходят через тяжелые времена, что может влиять на состояние человека. Однако важно помнить, что вы имеете силу и стойкость, чтобы преодолеть эти трудности. Издание New Trader U рассказало о восьми главных вещах, о которых стоит помнить, когда вы переживаете сложные моменты жизни.

Вы не одиноки

Одной из самых важных вещей, которую стоит помнить является упоминание о том, что вы не одиноки. Большое количество людей проходило через подобные трудности и нашло свой путь. Вы можете обратиться со своей бедой к друзьям, родным или специалистам, которые помогут пройти этот путь.

"Общение с другими людьми, которые столкнулись с подобными проблемами, может предоставить ценную перспективу и напомнить вам, что вы не единственный, кто имеет дело с трудностями", - отмечают в материале.

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Это тоже пройдет

Когда вы проходите сложный период, может казаться, что он никогда не закончится, однако важно помнить, что трудные времена временные, даже если кажется, что они длятся очень долго.

"История полна примеров людей, которые преодолели невероятные невзгоды и продолжили жить полноценной, счастливой жизнью. Сохраняйте долгосрочную перспективу и верьте, что лучшие дни еще впереди", - посоветовали в публикации.

Стоит сосредоточиться на том, что вы можете контролировать

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на негативных факторах, переключите свое внимание на аспектах ситуации, на которые вы можете повлиять.

"Делайте проактивные шаги, пусть даже незначительные, для улучшения ваших обстоятельств. Сосредоточение на том, что в ваших силах изменить, поможет вам почувствовать себя сильнее и менее беспомощными перед лицом проблем", - отмечают в материале.

Практикуйте самопомощь

В такой период времени можно заняться тем, что приносит вам радость и помогает расслабиться, к примеру, спортом, медитацией или хобби. Питайтесь здоровой пищей и хорошо спите. Стоит помнить, что забота о себе не является эгоизмом, ведь развитие устойчивости и сохранение сил, чтобы выдержать жизненные невзгоды, являются абсолютно необходимыми.

Найдите смысл и цель

Во время трудных времен можно исследовать свои ценности, предпочтения и цели. Стоит спросить себя, что для вас действительно важно и подумайте, как упорядочить свою жизнь с этими приоритетами.

"Неурядицы помогают понять, что является самым важным, и, сосредоточившись на своей цели, вы сможете найти более глубокое ощущение смысла даже среди трудностей", - добавляют в материале.

Благодарите себя и других

Воспитание благодарности может стать хорошим инструментом для изменения вашего мышления и поиска проблесков позитива даже в самые тёмные дни. Можете попробовать завести дневник благодарности, отмечая в нем несколько ежедневных вещей, за которые вы благодарны. По данным исследования, регулярная практика благодарности повышает уровень счастья, улучшает общее самочувствие и отношения.

Учитесь на собственном опыте

Для человека естественно желание как можно быстрее оставить трудные времена позади, однако не стоит упускать возможности учиться на собственном опыте. Вы можете поразмышлять над полученными уроками и понять, как нужно себя вести в таких ситуациях в будущем.

"Рост часто происходит благодаря выходу за пределы зоны комфорта и преодолению сложных обстоятельств. Используя возможности для обучения, присущие трудным временам, вы станете сильнее и лучше подготовленными к тому, чтобы справиться со всем, с чем вас может столкнуть жизнь", - советуют специалисты.

Обращайтесь к специалистам, если это необходимо

Иногда вам будет трудно справиться в одиночку во время жизненных трудностей. Если вы не можете справиться самостоятельно, то не стесняйтесь обращаться к специалистам.

"Терапевты, консультанты и другие специалисты по психическому здоровью могут предоставить ценные инструменты и рекомендации для преодоления сложных эмоций и обстоятельств. Помните, что обращение за помощью - это признак силы, а не слабости. Существует много ресурсов, которые помогут вам найти необходимую поддержку", - подчеркивают в публикации.

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Ранее специалисты объяснили, как понять, что у вашего ребёнка депрессия. Доктор Сэб Томпсон, психолог-консультант CAMHS в Cygnet Health Care рассказал, что в течение последних пяти-шести лет частота диагностированных психических расстройств у детей и молодёжи в возрасте от 6 до 19 лет примерно достигает с одного из девяти до одного из шести.

"Как и во взрослом возрасте, существует много типов психических расстройств, которые могут влиять на детей и подростков, и самые распространенные из них относятся к сфере тревожности и плохого настроения. Это может варьироваться от легкого беспокойства по поводу определенной проблемы (например, школы) до диагностированных психических расстройств, таких как паническое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, трудности с привязанностью или депрессия", - отметил он.

Также специалисты рассказали о 6 признаках, которые помогут понять, что у вашей собаки депрессия. Среди таких особенностей является то, что они питаются другими продуктами, их не интересуют прогулки и они могут часто дрожать.

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