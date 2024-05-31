Он отметил, что это сложный процесс.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна сейчас на пути к усыновлению второго ребенка. Однако недавно мужчина пожаловался на строгие ограничения от тренеров.

Тимур отметил, что сейчас они находятся на бюрократическом этапе и весь процесс идет довольно сложно. После прохождения курсов приемных родителей тренеры дают свои рекомендации относительно детей, которых может усыновить пара.

"Те выводы, которые написали нам на курсах, они очень сложные. В том плане, что таких детей почти не существует. Это, конечно, для меня загадка, почему они так сделали. Будем искать. Думаю, что в течение лета, я надеюсь, мы закроем вопрос", - сказал Мирошниченко в программе "Тур зірками".

Ведущий добавил, что постоянно в поисках ребенка, но есть определенные нюансы.

"Нам в этот раз написали очень серьезные ограничения. Мы ищем-ищем... Это должен быть ребенок без социальной истории. То есть он не жил в детдоме, не пережил насилие. А на самом деле очень много детей попадают в детский дом именно из-за этого. Это немного усложняет процесс, но ничего. Мы не сдаемся", - подчеркнул Тимур.

К слову, Тимур и Инна Мирошниченко - многодетные родители. У супругов есть дочь Мия и сын Марко. А в прошлом году они усыновили мальчика Марселя. Позже пара решила взять в семью еще одного ребенка и подала соответствующие документы. Инна отметила, что получила немало хейта от подписчиков из-за своих намерений.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко показал, как изменился его приемный сын.

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