Возможно, они не разговаривают, но они все равно общаются с нами.

Есть несколько способов, которыми наши собаки общаются с нами посредством языка тела, которые могут дать нам знать, как они себя чувствуют. Портал Yourtango со ссылкой на Dog Training Now рассказал о шести признаках, на которые всем владельцам собак следует обратить внимание, поскольку это может указывать на то, что с вашим четвероногим другом что-то не так.

1. Вы замечаете изменения в их личности.

Такие вещи, как изменение привычек питания, другое поведение и странное выражение морды, могут быть признаками того, что происходит что-то более серьезное. Возможно, они не смогут прямо сказать вам, что им грустно или что их потребности не удовлетворяются, но вы сможете увидеть это по их поведению.

2. У них менее радостное поведение.

Если ваша собака обычно вертится как юла, когда вы приходите домой, но теперь она ходит медленно, это может быть признаком того, что она чувствует себя подавленной. Однако, если ваша собака обычно ведет себя более спокойно, это может быть совершенно нормально.

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3. Их не интересуют прогулки или другие занятия, которые им обычно нравятся.

За исключением физических недугов, таких как артрит, собака, которая внезапно отказывается от прогулки, является поводом для беспокойства.

Иногда новая обстановка и распорядок дня могут вызвать у собак стресс и беспокойство. Однако, если такое тревожное и испуганное поведение продолжается в течение более длительного периода времени, это может свидетельствовать о более глубокой проблеме.

Попробуйте использовать разные способы физической нагрузки со своей собакой. Иногда собакам просто нужна смена обстановки или более интенсивная деятельность, чтобы избавиться от хандры.

4. Их пищевые привычки изменились.

Изменение аппетита или отказ от еды всегда должны побуждать владельцев уделять больше внимания своим собакам.

Хотя у них может быть депрессия, потеря аппетита также может быть признаком более серьезной проблемы, включая дискомфорт и внутренние проблемы со здоровьем. Никогда не помешает обратиться к ветеринарному специалисту.

5. Голова у них свисает или хвост опущен.

У собак мощный язык тела; так они позволяют всем в своем окружении узнать, что они чувствуют. Обычно собаки с опущенным хвостом или низко держащие голову чувствуют неуверенность, дискомфорт или страх.

Хотя такое поведение может быть признаком более серьезных проблем у собак, таких как физический дискомфорт или беспокойство, оно также может быть просто признаком того, что они хотят внимания.

6. Они часто дрожат.

Собаки, испытывающие дискомфорт или депрессию, также могут прибегать к дрожи и тряске тела, чтобы выразить свои эмоции. Однако такое поведение часто сочетается с указанными выше маркерами и может быть признаком более серьезной проблемы, например недоверия к окружению или внутренней проблемы.

Раньше УНИАН рассказывал о том, какие продукты запрещено давать собакам. Так, сладости, жареное мясо или цитрусовые могут навредить вашей собаке.

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