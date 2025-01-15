Лимонный сок очень полезен для орхидей, поскольку он снижает щелочность воды, утверждает эксперт.

Зимой владельцы орхидей часто жалуются, что их цветы перестают цвести и становятся хилыми. Причин может быть много: от загнивания корней - до недостаточного освещения. А еще стоит знать, какая подкормка нужна растению, пишет Gbnews.

Издание рассказало об онлайн-садоводе с YouTube-канала Orchid Care, который дал совет, чем подкормить орхидею, чтобы стимулировать ее цветение и укрепить растение в целом.

Оказывается, для этого нужны лишь лимон и вода. Эксперт объяснил, что лимонный сок очень полезен для орхидей, поскольку лимонная кислота снижает щелочность воды и борется с плесенью и бактериями.

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Автор контента посоветовал 1 столовую ложку лимонного сока добавить к 500 мл воды комнатной температуры и перемешать раствор. А тогда листья орхидей с обеих сторон осторожно им протереть.

Благодаря этому простому приему растение получит все питательные вещества из лимонной кислоты для борьбы с бактериями и сохранения здоровья, уверяет садовод.

Ранее УНИАН рассказывал о 10 эффектных, но агрессивных растениях, которые нельзя сажать во дворе. Как утверждает опытный Джастин Кандра, нужно избегать так называемых инвазивных растений, которые слишком агрессивно распространяются и вызывают изменения в окружающей среде, например, уничтожают местные популяции растений.

Инвазивные растения распространяются несколькими способами, например через семена, ползучие стебли, корни или плоды, которые переносят птицы. Причем многие такие растения продаются в садовых центрах.

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