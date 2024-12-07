По словам эксперта, хранение бананов в этом месте сохранит их желтый цвет.

Часто бананы могут становиться кашеобразными и обесцветиться уже через несколько дней после покупки, поэтому их надо быстро съесть, чтобы не выбрасывать деньги на ветер. Однако есть простой способ, который может сэкономить ваши деньги и уменьшить количество пищевых отходов, пишет Express.

Разработчик рецептов и основатель FabFood4All Камилла рассказала, что бананы останутся желтыми и свежими, если хранить их в холодильнике.

"Кажется, я, возможно, всю жизнь жила во лжи. Мне всегда говорили, что нельзя держать бананы в холодильнике, потому что они чернеют. На прошлой неделе моя дочь сообщила мне, что все ее университетские друзья хранят свои бананы в холодильнике, поэтому я держала эти бананы в холодильнике целых четыре дня, как только они созрели.Обычно к этому времени они уже полностью чернеют и покрываются пятнами, так что я открою банан и проверю, правда ли, что банан можно держать в холодильнике, и он не почернеет", - рассказала женщина.

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Камилла почистила банан и заявила, что фрукт внутри был свежим и идеально спелым. Она добавила:

"Каждый день узнаешь что-то новое".

По ее словам, хранение бананов в холодильнике "определенно продлевает их жизнь" еще на две недели.

В Express отметили, что несмотря на распространенное мнение, бананы действительно можно хранить в холодильнике, ведь содержание фруктов при низкой температуре полностью останавливает процесс созревания и гарантирует, что они останутся свежими.

"Кожура банана сохранит свой желтый цвет, если хранить ее в холодильнике несколько дней, но со временем потемнеет до черного, если хранить дольше, хотя она все еще будет пригодной для употребления в пищу. Плоды внутри почерневшей кожуры останутся желтыми, свежими и твердыми. Они будут оставаться пригодными для употребления в пищу более двух недель после покупки", - отмечают в материале.

Также важно хранить в холодильнике только желтые и спелые бананы, ведь зеленые бананы не пожелтеют при хранении в холоде.

"Хранить бананы в холодильнике, как правило, лучше, чем в вазе для фруктов, поскольку большинство фруктов выделяют гормон роста, который называется этиленовый газ. При совместном хранении повышенная выработка этого газа может привести к более быстрой порче фруктов. Хранение бананов в холодильнике отделяет их от других фруктов, тем самым продлевая срок их жизни", - объясняют эксперты.

Однако если в вашем холодильнике нет места, можно попробовать завернуть стебли в пищевую плёнку, благодаря этому газ этилен не будет распространяться, а бананы сохранятся свежими дольше.

Другие интересные факты о бананах

Ранее эксперт рассказал, нужно ли мыть бананы. Известно, что после созревания бананов на кухне появляются маленькие плодовые мушки, однако существует способ, как от них избавиться навсегда.

Также ветеринары рассказали, можно ли собакам есть бананы. По их словам, они являются безопасными для этих животных, однако не должны быть частью их регулярного рациона.

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