В Украине с 1 февраля начнут действовать новые розничные цены на пластиковые пакеты.
Изменения предусмотрены решением Кабмина от 20 декабря прошлого года.
Чиновники уверяют, что установление минимальных цен позволит ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.
С 1 февраля минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составят:
- 2,00 гривни - пакет без ручек и боковых складок;
- 2,50 гривни - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
- 3,00 гривни - пакет с ручками и боковыми складками.
Вышеуказанные требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначены для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используемые как первичная упаковка до 1 января 2023 года.
Читайте такжеШах и мат: киевский магазин придумал, как обойти запрет пластиковых пакетов (фото)
Кроме того, с 10 марта текущего года будет запрещено распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.
Запрет пластиковых пакетов в Украине - детали
- 1 июня 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.
- За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования ввели значительный административно-хозяйственный штраф - от 8,5 до 17 тысяч гривень, а в случае повторного правонарушения взыскание достигнет 34 тысяч гривень.
- 10 декабря 2021 года в Украине стартовал первый этап запрета на бесплатное распространение пластиковых пакетов.