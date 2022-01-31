В конце декабря Кабмин установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты, которые начинают действовать с 1 февраля.

В Украине с 1 февраля начнут действовать новые розничные цены на пластиковые пакеты.

Изменения предусмотрены решением Кабмина от 20 декабря прошлого года.

Чиновники уверяют, что установление минимальных цен позволит ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.

С 1 февраля минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составят:

2,00 гривни - пакет без ручек и боковых складок;

2,50 гривни - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 гривни - пакет с ручками и боковыми складками.

Вышеуказанные требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначены для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используемые как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

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Кроме того, с 10 марта текущего года будет запрещено распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Запрет пластиковых пакетов в Украине - детали