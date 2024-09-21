По словам эксперта, эти способы действительно работают.

Крысы, которые бегают по саду, - зрелище, от которого можно стать нехорошо даже самым смелым людям. Если вы увидели грызунов, это означает, что стоит принять соответствующие меры, чтобы они не уничтожили прекрасное цветение в саду, пишет Mirror.

"Крысы обычно зарываются в землю, чтобы сделать небольшие пещеры, где они хранят свою пищу. Это может быстро уничтожить сад, поскольку они выкапывают растения и разрушают их корневые системы. И что еще хуже, крысиный помет и моча могут загрязнять почву и потенциально распространять болезни", - отмечают в материале.

Большинство людей попытаются сразу использовать химический раствор или яд, чтобы побороть вредителей. Несмотря на то, что эти средства являются эффективными, они могут нанести вред другой дикой природе, в том числе растениям, которые вы хотите спасти.

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Поэтому эксперт по экологическому садоводству Эллен Кристин собрала несколько простых способов, которые помогут изгнать вредителей из вашего сада.

Мята

Известно, что крысы имеют второй по чувствительности нос в животном мире, уступая лишь слонам. Собаки, как правило, также известны своим острым обонянием, однако они имеют лишь 811 обонятельных рецепторов, тогда как крысы почти 2 тысячи. По словам Эллен, в таком случае вам может пригодиться мята, ведь грызунам не нравится, как она пахнет.

"Мята является естественным отпугивателем грызунов. Им не нравится, как она пахнет, и они будут избегать ее. Обязательно посадите мяту по периметру сада или в местах, которые больше всего привлекают грызунов", - рекомендует эксперт.

Эллен добавила, что бархатцы, лаванда, лук, розмарин и садовые нарциссы также эффективно отпугивают грызунов.

Мыло

Мыло является одним из самых необычных решений в списке Эллен. По ее словам, его нужно разбросать по всему саду.

"Это старый трюк еще со времен, когда мои родители занимались садоводством. Вы можете нарезать ирландское весеннее мыло и разбросать его по саду. Грызунам не нравится его запах. Со временем вам придется его заменить, в зависимости от количества дождей", - объяснила эксперт.

Она выбрала именно это мыло, ведь оно имеет цитрусовый, древесный и цветочный аромат, который является достаточно сильным, чтобы отпугивать грызунов.

"Невозможно иметь полностью защищенный от крыс сад, но с этими советами вы сможете отпугнуть их от посещения", - отметила Эллен.

Мульчирование привлекает крыс

Многие садоводы используют метод мульчирования, который помогает удобрять растения, уничтожать соседние сорняки и сохранять растения в тепле во время холодных месяцев. Для этого они укладывают толстый слой природного материала поверх почвы, который окружает растение.

"Я знаю, что мульча полезна для борьбы с сорняками и помогает удерживать влагу в почве. К сожалению, она также поощряет грызунов приходить в гости и устраивать свои дома в вашем саду. Попробуйте вместо нее использовать камни, которые не будут такими привлекательными. Это один из самых простых способов удержать грызунов подальше от сада", - советует Эллен.

Другие советы по садоводству

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