В перечне есть лаванда и мята.

Крысы могут нанести существенный вред как вашему саду, так и дому. Эксперт по недвижимости Нил Маккензи рассказал, как отпугнуть вредителей, используя простые растения, пишет express.co.uk.

"Некоторые растения обладают природными свойствами, отпугивающими крыс. Высадка этих растения в вашем саду и вокруг дома может быть эффективным и экологически чистым способом борьбы с этими вредителями", - отметил он.

Что отпугивает крыс - растения

Мята. Крысам, как и другим вредителям, не нравится сильный запах мяты, поэтому посадка ее вокруг дома и в саду может отпугнуть их.

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Лаванда. Известна своим приятным для человека ароматом. Однако, многие животные, в том числе кошки, лисы и крысы ее не любят. Посадите лаванду вокруг сада или используйте сушеные пакетики лаванды внутри дома.

Нарциссы. Эти красивые цветы токсичны для крыс и других грызунов. Посадка нарциссов по периметру вашего участка может служить естественным сдерживающим фактором.

Чеснок. Сильный запах чеснока - еще один неприятный для крыс запах. Нил рекомендовал сажать чеснок в саду или размещать зубчики в местах, где есть проблемы с крысами.

Кошачья мята. Она "отпугивает" крыс благодаря своему сильному запаху.

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