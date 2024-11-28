Нужно "просканировать" каждый кактус, чтобы понять, какой же из них не такой, как остальные.

Загадки про растения для взрослых и детей могут помочь развивать внимательность и сообразительность, а также собранность.

Новое задание непростое - следует среди 24 кактусов разыскать такой, который можно назвать "уникальным". Справиться с этой визуальной загадкой необходимо за 8 секунд.

Во время поисков вы можете столкнуться с визуальными "ловушками" - невольно "залипать" на рассматривании цветков кактусов, а это может отбирать драгоценное время и привести к проигрышу.

Видео дня

Учитывая это, следует действовать достаточно обдуманно и придерживаться некоторых рекомендаций:

Охватите изображение взглядом полностью, а потом внимательно и очень быстро "просканируйте" каждый кактус.

Если вы действительно подробно рассмотрите каждый кактус, то, скорее всего, сможете вовремя разыскать "уникальное" растение.

Когда поймете, как действовать наилучшим образом, только тогда запускайте обратный отсчет времени и активно ищите необычный кактус. Время пошло:

Один...

Два...

Три...

Вот такой правильный ответ на визуальную загадку - "уникальным" был кактус, который находился во второй строке снизу. Он отличается от остальных тем, что один из его цветков не такой, как у остальных.

Такая интересная зарядка для детей и взрослых уже опубликована

Опубликовано изображение, на котором есть много разноцветных шариков, и надо разобраться, какой же из них держит мальчик. Справиться с этой задачей смогут те, кто имеет достаточно высокий уровень коэффициента интеллекта (IQ).

Вас также могут заинтересовать новости: