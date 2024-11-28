Следует найти кактус, который не такой, как все / коллаж с фото pixabay.com и УНИАН

Загадки про растения для взрослых и детей могут помочь развивать внимательность и сообразительность, а также собранность.

Новое задание непростое - следует среди 24 кактусов разыскать такой, который можно назвать "уникальным". Справиться с этой визуальной загадкой необходимо за 8 секунд.

Во время поисков вы можете столкнуться с визуальными "ловушками" - невольно "залипать" на рассматривании цветков кактусов, а это может отбирать драгоценное время и привести к проигрышу.

Видео дня

Учитывая это, следует действовать достаточно обдуманно и придерживаться некоторых рекомендаций:

Охватите изображение взглядом полностью, а потом внимательно и очень быстро "просканируйте" каждый кактус.

Надо разыскать "уникальный" кактус / коллаж УНИАН

Если вы действительно подробно рассмотрите каждый кактус, то, скорее всего, сможете вовремя разыскать "уникальное" растение.

Когда поймете, как действовать наилучшим образом, только тогда запускайте обратный отсчет времени и активно ищите необычный кактус. Время пошло:

  • Один...
  • Два...
  • Три...

Вот такой правильный ответ на визуальную загадку - "уникальным" был кактус, который находился во второй строке снизу. Он отличается от остальных тем, что один из его цветков не такой, как у остальных.

У одного из кактусов цветок не такой, как у остальных / коллаж УНИАН

Такая интересная зарядка для детей и взрослых уже опубликована

Опубликовано изображение, на котором есть много разноцветных шариков, и надо разобраться, какой же из них держит мальчик. Справиться с этой задачей смогут те, кто имеет достаточно высокий уровень коэффициента интеллекта (IQ).

Вас также могут заинтересовать новости: