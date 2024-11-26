Следует понять, какой из шариков держит мальчик / коллаж с фото УНИАН и pixabay.com

Загадки о предметах для взрослых и детей можно использовать как простые тесты для проверки уровня коэффициента интеллекта (IQ). Тот, кто справится вовремя, может считать себя настоящим умником.

Для выполнения нового задания понадобятся и сообразительность, и внимательность - следует понять, какой шарик на картинке держит мальчик.

Надо будет обратить внимание на детали, которые помогут понять, какой же шарик может держать ребенок.

Видео дня
Надо разобраться, какой из шариков держит мальчик / коллаж с фото УНИАН

Журналисты дали такие советы:

"Вы можете не спешить и очень внимательно рассматривать изображения. Важно очень внимательно проследить за путем нити, которую держит мальчик".

Старайтесь мыслить логически, но и прислушивайтесь к интуиции. Возможно, именно внутренний голос поможет вам справиться с заданием вовремя.

Правильный ответ вот такой - мальчик держал один из оранжевых шариков.

Мальчик держит оранжевый шарик / коллаж с фото УНИАН

Такая интересная новость уже опубликована - что сообщалось

Ранее УНИАН опубликовал тест на IQ, который могут решить только те люди, которые имеют высокий уровень интеллекта. Задача такая - надо на картинке за 7 секунд разыскать странную пару ботинок.

Вас также могут заинтересовать новости: