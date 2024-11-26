Чтобы справиться с заданием, надо быть максимально внимательными.

Загадки о предметах для взрослых и детей можно использовать как простые тесты для проверки уровня коэффициента интеллекта (IQ). Тот, кто справится вовремя, может считать себя настоящим умником.

Для выполнения нового задания понадобятся и сообразительность, и внимательность - следует понять, какой шарик на картинке держит мальчик.

Надо будет обратить внимание на детали, которые помогут понять, какой же шарик может держать ребенок.

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Журналисты дали такие советы:

"Вы можете не спешить и очень внимательно рассматривать изображения. Важно очень внимательно проследить за путем нити, которую держит мальчик".

Старайтесь мыслить логически, но и прислушивайтесь к интуиции. Возможно, именно внутренний голос поможет вам справиться с заданием вовремя.

Правильный ответ вот такой - мальчик держал один из оранжевых шариков.

Такая интересная новость уже опубликована - что сообщалось

Ранее УНИАН опубликовал тест на IQ, который могут решить только те люди, которые имеют высокий уровень интеллекта. Задача такая - надо на картинке за 7 секунд разыскать странную пару ботинок.

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